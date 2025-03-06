Анкара рассматривает возможность отправки своих миротворческих сил в Украину, хотя официально это в администрации президента Реджепа Тайипа Эрдогана опровергали.

Об этом сообщает турецкое издание Milliyet.

Источник издания в Минобороны Турции заявили, что "вопрос о содействии миссии, который пока не имеет концептуальной основы, хотя и упоминается в различных каналах, будет взаимно оценен со всеми соответствующими сторонами, если будет признан необходимым для установления региональной стабильности и мира".

Напомним, что завтра Европейский союз обсудит с Турцией гарантии безопасности для Украины.

По данным СМИ, большинство европейских стран не хотят отправлять миротворцев в Украину без участия Штатов, хотя бы поддержки с воздуха и разведки.

Ранее Италия отказала Франции и Британии в отправке своих миротворцев в Украину.

Война в Украине идет 1107-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 6 марта 2025 года в обновляемом онлайне.

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