Турция рассматривает возможность отправки своих миротворцев в Украину - СМИ
Анкара рассматривает возможность отправки своих миротворческих сил в Украину, хотя официально это в администрации президента Реджепа Тайипа Эрдогана опровергали.
Об этом сообщает турецкое издание Milliyet.
Источник издания в Минобороны Турции заявили, что "вопрос о содействии миссии, который пока не имеет концептуальной основы, хотя и упоминается в различных каналах, будет взаимно оценен со всеми соответствующими сторонами, если будет признан необходимым для установления региональной стабильности и мира".
Напомним, что завтра Европейский союз обсудит с Турцией гарантии безопасности для Украины.
По данным СМИ, большинство европейских стран не хотят отправлять миротворцев в Украину без участия Штатов, хотя бы поддержки с воздуха и разведки.
Ранее Италия отказала Франции и Британии в отправке своих миротворцев в Украину.
Война в Украине идет 1107-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 6 марта 2025 года в обновляемом онлайне.
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