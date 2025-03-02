Москва вновь высказалась против введения европейских миротворцев в Украину. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, само обсуждение в Европе вопроса о миротворцах в Украине является "наглостью" и "продолжением подстрекательства Киева к войне с Россией".

При этом он позитивно отозвался о государственном секретаре США Марко Рубио и о советнике президента США Дональда Трампа Майкле Уолтце.

"Марко Рубио и Майкл Уолтц абсолютно вменяемые во всех смыслах люди. Они разговаривают, исходя из того, что они нами не командуют, и мы ими не командуем. Просто две серьезные страны", - сказал Лавров.

Он также подчеркнул, что США "прямо говорят" о желании закончить войну в Украине, однако Европа в свою очередь "требует продолжения войны".

Ранее в РФ уже отрицали, что давали согласие на размещение европейских миротворцев в Украине, о чем не раз заявлял президент США Дональд Трамп.

Война в Украине идет 1103-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 2 марта 2025 года в обновляемом онлайне.