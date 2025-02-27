Анализируем итоги 1100-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Российские войска за минувшие сутки продвинулись со стороны Великой Новосёлки (район Бурлацкого) и в Андреевке к западу от Курахово. Об этом сообщает украинский военный телеграм-канал Deep State.

То есть продолжается движение российскийх войск к трассе на Запорожье с целью выхода в тыл группировке ВСУ на Кураховском направлении.

На участок ответственности группировки "Хортица" (ВСУ называют его еще Новопавловским направлением) прибыл главком Сырский. Он заявил, что благодаря перегруппировке украинских сил, российское продвижение удалось замедлить.

При этом военные паблики связывают снижение интенсивности боевых действий с двумя факторами. Первый - ожидание, что скоро может наступить остановка огня, что снижает мотивацию с обеих сторон (особенно - с атакующей, которой является РФ).

Второй возможный фактор начали обсуждать в российских пабликах на днях - снижение эффективности планирующих авиабомб.

Украина нашла им противодействие, пишет российский военный авиационный паблик Fighterbomber. По его данным, УМПК (унифицированный модуль планирования и коррекции) больше "не попадают", потому что ВСУ научились сбивать их спутниковую коррекцию с помощью РЭБ, которыми "утыкана" вся линия фронта. "Все системы спутниковой коррекции официально покинули чат", - заявляет Fighterbomber.

Поэтому эффективно попадать они сейчас могут только по большим целям в тылу, вроде "заводов, фабрик, городов", которые не прикрыты РЭБом. Телеграм-канал пишет, что теперь попасть в менее масштабную цель можно лишь, выпуская на нее не одну, а несколько бомб.

"Однозначно УМПК свою огромную роль сыграли, и буквально спасли ВКС от огромных потерь, но ничто не вечно под луной", - пишет телеграм-канал. Речь о том, что планирующие модули позволили российским самолетам сбрасывать бомбы за пределами действия украинской ПВО.

Также он пишет, что из-за совершенствования радиоэлеткронных средств постепенно нивелируется эффективность дронов, управляемых по радиосвязи у обеих воюющих армий. И будущее в целом за системами, которые имеют встроенные механизмы самонаведения, не связанные со спутниками.

Отметим, что такая работа уже идет полным ходом с обеих сторон. Сперва РФ, а затем Украина стали использовать на линии фронта дроны на оптоволоконных кабелях, которые не сбиваются РЭБом. В тех же целях РФ начала оснащать "Шахеды" искусственным интеллектом, а Украина - FPV-дроны.

К обстрелам. Вчера в Константиновке Донецкой области после удара погибли пять человек, разрушен жилой дом. А сегодня ночью в Киевской области ночью в результате падения обломков "Шахеда" горел промышленный объект.

Ужесточение выезда за границу

Украинские власти "закручивают гайки" по выезду за границу военнообязанных мужчин.

Сегодня были озвучены два решения по этому поводу.

Наиболее значительное из них касается работы системы "Шлях", которая дает право на выезд из страны. Через "Шлях" в качестве волонтеров за границу часто выезжали мужчины, выплачивая деньги за внесение своих фамилий в систему. Это была очень распространенная схема. И теперь ее хотят перекрыть.

Спикер Госпогранслужбы Украины Демченко заявил, что водителей гуманитарки больше не будут вносить в систему "Шлях" для выезда за границу. Напомним, ранее это делали Министерство развития громад и территорий, а также областные администрации.

Теперь водители гуманитарки будут выезжать на общих основаниях.

"Сейчас эта категория граждан, эти водители, которые планируют осуществлять перевозку гуманитарных или медицинских грузов, может пересечь границу только на общих основаниях. Человек должен подпадать под категорию тех, кому разрешен выезд за границу. Например, это те, кто исключен из военного учета или те, кто имеет трех и более детей на воспитании, или другие категории, которые позволяют пересечь границу согласно правилам, утвержденным постановлением правительства", - заявил Демченко.

Второе решение касается журналистов и деятелей искусства.

Минкульт заявил, что им с 3 марта перестанут выдавать специальное разрешение на выезд за границу, потому что многие не возвращаются.

Советник министра культуры Золотухин заявил, что в 2024 году более 500 артистов и журналистов призывного возраста, которые получили разрешение от Минкульта на выезд, обратно не вернулись. По каждому Нацполицией возбуждены уголовные дела, в которых чиновники Минкульта, поставившие подпись под разрешением, становятся фигурантами.

Редкоземельная сделка

Трамп вчера вечером подтвердил, что Зеленский прибудет в пятницу 28 февраля в Вашингтон для подписания соглашения о полезных ископаемых. "Мы хорошо продвигаемся с Россией и Украиной. Президент Зеленский собирается приехать в пятницу, и это подтверждено", - сказал президент США.

После этого визит подтвердил и Зеленский. "Наши команды работают с Америкой, мы готовимся к переговорам уже в эту пятницу. Соглашение с Америкой. Поддержка нашего государства и людей. Гарантии мира и безопасности – это ключ к тому, чтобы Россия больше не разрушала жизни других народов. Встречусь с президентом Трампом. Для меня и для всех нас в мире важно, чтобы помощь Америки не была остановлена", - сказал украинский президент.

Отметим, что никаких гарантий безопасности в том варианте соглашения, который, вероятно, подпишут в пятницу, нет. СМИ указывали на это вчера, позже это подтвердил и Трамп.

"Я не буду предоставлять гарантии безопасности, пусть Европа делает это. Это в их интересах, это их сосед. Но мы приложим усилия для того, чтобы все прошло как надо. Мы будем оставаться партнерами Украины, нам нужны редкоземельные металлы, а их у них много", - сказал президент США.

Также Трамп считает, что присутствие американских инвесторов на территории Украины будет означать её "автоматическую безопасность".

"Как вы знаете, мы будем партнерами с Украиной в смысле редкоземельных (минералов). Это хорошая сделка и для Украины, потому что они заполучат нас к себе, мы будем там работать, мы будем на земле, и вы знаете, что таким образом будет как бы автоматическая безопасность, потому что никто не станет приставать к нашим людям, пока они там", – сказал президент США.

При этом в Киеве заявляют, что хотят вписать гарантии безопасности в следующее соглашение - необходимость которого прописана в нынешнем, рамочном договоре.

Во втором соглашении, которое пока в стадии обсуждения, должен быть урегулирован ключевой вопрос - контроля над создаваемым Украиной и США фондом, куда будут поступать доходы от украинских полезных ископаемых. Также "договор №2" должен описать конкретные механизмы работы "сделки по недрам". Пока этого нет, договор, который могут завтра подписать в Вашингтоне, как мы уже анализировали - крайне абстрактный и никому ничего не гарантирующие. В том числе и не гарантирующий возврата уже направленной Украине американской помощи, на что постоянно делает упор Трамп.

Журнал The Economist пишет, что Зеленский не подпишет это второе соглашение к сделке по недрам, если там не будет прописано гарантий безопасности Украине.

Но согласится ли Трамп их предоставить - вопрос открытый. Пока фактов, указывающих на это, нет. А в заявлении, которое цитировалось выше, президент США прямо сказал, что гарантии безопасности - вопрос Европы (к теме участия европейцев мы еще вернемся ниже). А New York Times со ссылкой на источники сообщила, что "представители Трампа упорно пытались исключить упоминание о гарантиях безопасности из соглашения с Украиной по ресурсам".

То есть, на данный момент можно более-менее четко констатировать, что в пятницу будет подписано чисто формальное соглашение, где не будет ни гарантий безопасности Украине, ни реального механизма, как вообще будет работать сделка по недрам. Но в чем тогда смысл поездки Зеленского к Трампу?

Для украинской стороны он более-менее понятен.

Во-первых, Зеленский попытается "прокачать" в личной беседе с Трампом темы, которые интересуют Украину. Вопросы гарантий безопасности, поставок оружия и в целом сохранения поддержки США в войне с Россией. А также, не исключено, гарантии своего дальнейшего пребывания у власти (накануне западные СМИ писали, что у Трампа настроены убрать Зеленского от власти, настаивая на проведении выборов после завершения войны).

Во-вторых - даже если ничего по сути от Трампа добиться не выйдет, показать хотя бы, что с Зеленским президент США встретился раньше, чем с Путиным.

Для Белого дома встреча Трампа с Зеленским, судя по комментариям президента США несколькими днями ранее, не имеет острой необходимости.

Более того, по данным французского телеканала BFMTV, президент Украины в среду получил сообщение от Белого дома с рекоммендацией не приезжать в США для встречи с Трампом. Затем Зеленский позвонил Макрону, а тот связался с Трампом и попросил его о встрече с президентом Украины под свою личную гарантию. Тогда Трамп согласился и объявил, что встреча состоится.

Официально эта версия не подтверждалась. Но еще вчера днем Зеленский говорил, что его визит в США еще только прорабатывается, а вечером уже подтвердил, что он состоится.

При этом не исключено, что у Трампа планируют в свою очередь "прокачать" Зеленского на те шаги, которые продвигает администрация США по Украине - большую уступчивость по редкоземельной сделке, согласие на остановку огня уже в ближайшее время и проведение выборов. Все эти пункты украинский президент выполнять отказывается - без предосталения военных гарантий Украине (а также, видимо, политических гарантий ему лично). Но военные гарантии американцы выдавать не хотят. Также ничего неизвестно и о готовности Трамп дать персональные гарантии Зеленскому по сохранению его на посту президента.

Если позиции сторон по всем этим вопросам не сблизятся, то встреча, скорее, пройдет для Зеленского в минус, а не в плюс. Показав Трампу, что президент Украины по его плану двигаться не намерен, что может вызвать новый поток резких заявлений (а возможно и действий) в адрес Киева из Вашингтона.

Зеленский же может выйти из Овального кабинета как с принятием условий Трампа по Украине - так и с окончательным пониманием, что в войне нужно теперь рассчитывать только на свои ресурсы и на помощь Европы (перспективы которой пока весьма туманны).

Переговоры и миротворцы

Сегодня США и Россия провели шестичасовые переговоры в Стамбуле. По официальной версии, они касались не Украины, а двусторонних отношений вроде работы посольств. Заявлений по итогам встречи не публиковалось.

При этом стороны периодически обмениваются заочными заявлениями по Украине. Трамп вчера заявил, что попытается на переговорах с Россией ставить вопрос о возвращении Украине части захваченных территорий, но признал, что этого будет трудно добиться.

Москва сегодня сообщила, что территориальных уступок делать не намерена. "Территории, которые стали субъектами России, которые записаны в конституции нашей страны, являются неотъемлемой частью России", - заявил Песков.

Он говорит, что в переговорах с США "никто не ожидает быстрых и лёгких решений", потому что это "слишком сложная и запущенная проблема". Но при этом позитивно оценил подходы Трампа. "При готовности слышать и слушать друг друга нам удастся пройти этот рабочий процесс. Трамп говорит сам и способен слушать других, это коренным образом отличает нынешнюю администрацию Вашингтона от предыдущих", - заявил спикер Кремля.

Путин сегодня также позитивно отозвался об усилиях американской администрации. Он заявил, что начавшийся диалог РФ с администрацией Трампа "вселяет надежды", но его пытается сорвать "часть западных элит". Путин заявляет, что США и РФ "готовы вновь налаживать сотрудничество, нынешние партнеры в США демонстрируют прагматизм и реальный взгляд на вещи, отказываются от стереотипов".

Трамп вчера назвал Путина "очень умным политическим деятелем" и выразил уверенность, что сделку по Украине удастся заключить. Он сказал, что после сделки по Украине США могут снять санкции с России. Но пока они действуют и сегодня Трамп продлил действие на год некоторых из них.

При этом все отчетливее намечается американо-российский трек, который связан с экономикой. Представитель Трампа Стивен Уиткофф сегодня заявил, что США намерены добывать природные ресурсы вместе с РФ после завершения войны в Украине. "У РФ и США после заключения сделки по Украине будет много возможностей для экономического сотрудничества, в том числе по добыче ресурсов", - заявил спецпосланник президента США Уиткофф.

Ранее о такой возможности заявлял Путин. И, как утверждает телеканал NBC News, Россия уже предложила представителям Трампа добычу редкоземельных элементов - в том числе и на захваченных территориях Украины.

По данным телеканала, представители Путина на прошлой неделе озвучили эту идею во время переговоров с чиновниками Трампа в Саудовской Аравии. Разговор шел о передаче США доли в месторождениях на захваченных территориях. Источники сообщают, что администрация Трампа пока не взяла на себя обязательств по этой сделке, но и не исключила такую возможность.

"Трамп – человек сделок, и Путин, понимая это, предложил этот ответный ход", — заявил бывший американский дипломат, знакомый с ситуацией. Он добавил, что российская сторона явно видит интерес Трампа к природным ресурсам Украины, а также колебания Зеленского.

Какие задачи Путин решает, предлагая Трампу "ресурсную" сделку, мы анализировали здесь.

Впрочем обе стороны заявляли - что эти проекты можно будет реализовать, лишь договорившись по Украине.

В этой договоренности один из самых проблемных вопросов - введение в Украину миротворцев.

Причем проблемный он не только из-за позиции России, которая не согласна на введение в Украину европейского контингента, но также из-за позиции США.

Напомним, что Париж и Лондон уже неоднократно заявляли, что не пошлют в Украину миротворцев, если не получат гарантии защиты США в случае нападения россиян.

Однако, как пишет газета Politico, Макрон во время своей поездки в США не добился обещаний Трампа дать такие гарантии. По словам чиновников и дипломатов ЕС, президент Франции "не смог получить конкретные заверения от Трампа о гарантиях безопасности США".

"Это была пустая трата времени", - сказал высокопоставленный чиновник ЕС после встречи Макрона с Трампом.

О том, что США отказываются давать гарантии безопасности европейским войскам в Украине, ранее писали и другие западные СМИ. Напомним, сегодня Трампа посетит с той же миссией, что и Макрон, британский премьер Стармер.

Но пока, как писалось выше, президент США раз за разом повторяет, что гарантий безопасности давать не намерен.

Более того, отношения США и Европы, похоже, имеют отчетливую тенденцию к ухудшению. Трамп вчера заявил, что очень скоро объявит о решении по тарифам против ЕС: это будет 25% на автомобили и "другие вещи". "ЕС был создан для того, чтобы ограбить США", – сказал Трамп. В Европе уже пообещали ответить на это. И хорошего фона для вовлечения ЕС в решение украинских вопросов это, конечно, не создает.