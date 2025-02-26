Уже несколько недель продолжается шум в связи с заявлениями Дональда Трампа и Владимира Путина о том, что США и Россия обсуждают некие соглашения о совместной разработке полезных ископаемых. Причем не только в РФ, но и на захваченных украинских территориях.



Что это означает и как связано с мирными переговорами об Украине?



1. Кремль уже заявил, что совместные экономические проекты с США могут начать осуществлять только после мирного урегулирования в Украине. Также для этих проектов нужно взаимное снятие санкций друг с друга США и Россией. То есть предварительных условий много, они сложные и в любом случае их реализация не перспектива завтрашнего дня.

2. Даже если завершится война в Украине и будут сняты санкции, это не означает, что американские компании начнут инвестировать в Россию. Американский бизнес в комментариях СМИ очень осторожен по этому поводу. Все помнят 2022 год, когда после введения санкций против РФ российские власти в ответ заблокировали западные активы в России. Поэтому западные инвесторы будут опасаться, что потепление американсо-российских отношений временное, а на следующих выборах в США может победить враждебно настроенный к России кандидат, который вновь введет против Москвы санкции, и Кремль в ответ вновь заблокирует активы. Значит, для возобновления инвестиций в РФ нужны некие железобетонные гарантии долгосрочности нормализации отношений двух стран - например, уровня принятия России в НАТО, о чем речи пока и близко не идет. О чем может идти речь в случае снятия санкций – о возобновлении взаимной торговли и разблокировании активов. Что тоже немало, однако для крупномасштабных инвестиций нужны глобальные геополитические решения.

3. Все заявления о неких российско-американских экономических масштабных проектах - это отдаленная и не очень понятная перспектива. Сейчас же Путин через возобновление диалога с Вашингтоном, в том числе через инвестиционные предложения, решает практические задачи, связанные с войной в Украине. Как мы уже писали, задача-максимум – с помощью Трампа принудить Киев к завершению войны на выгодных для Москвы условиях. Задача-минимум – если Зеленский откажется завершать войну на предлагаемых Трампом условиях, добиться прекращения военной поддержки Украины со стороны США, что лишит Киев важнейшего партнера по поставкам оружия и ослабит позиции ВСУ на поле боя, а следовательно, ухудшит переговорные позиции украинской власти. Также это создаст возможности для снятия санкций с России еще до окончания войны. В случае, если хотя бы одна из названных задач будет решена, возможно, Путин сделает в ответ некие шаги навстречу Трампу и в экономике, пообещав участие в разработке месторождений. Если не будет решена ни одна из задач (а такое тоже возможно), то, соответственно, США не получит ничего от России. В любом случае Путин от начала переговоров с Вашингтоном ничего не теряет, а может что-то и приобрести. Поэтому с его точки зрения игра стоит свеч и обещать Трампу он может многое. Кроме того, само по себе возобновление и поддержка диалога с США Кремлю выгодны, так как снижают международное давление на РФ, вносит сумятицу внутри коллективного Запада, подрывает морально-боевой дух в Украине и усиливает позиции тех сил в Европе, которые выступают за смягчение санкционного режима против Москвы (или как минимум против его дальнейшего ужесточения).

4. Существенную помощь Путину в реализации этих задач сейчас оказывает Владимир Зеленский. Он демонстрирует нежелание завершать войну в ближайшее время, о чем уже прямо говорят в администрации Трампа, не отменяет указ о запрете переговоров с Путиным, выдвигает американцам условия, которые те выполнять не готовы, а именно членство в НАТО и гарантии безопасности. Причем встречные обязательства (например, компенсации уже оказанной помощи в сделке о недрах) берет на себя крайне неохотно. Также он не хочет проводить выборы, чего прямо требует Трамп.

Правда, риски потери американской военной помощи при продолжении такой линии высокие, а потому Зеленский может откорректировать свою позицию, к чему, судя по всему, его подталкивает сейчас европейская "партия войны" в лице Эмманюэля Макрона и британцев. Суть корректировки может заключаться в том, что Зеленский согласится на перемирие и подписание сделки о недрах при условии, если Трамп согласится снять требование провести выборы (что позволит Зеленскому еще долго оставаться у власти, продлевая военное положение даже после прекращения огня), согласится продолжить поставки оружия и после завершения боевых действий, а также даст американские гарантии защиты европейским миротворческим силам в Украине, если их атакует РФ. Без последних европейцы не хотят посылать свои войска в Украину.

5. О готовности Трампа принять встречные условия ничего неизвестно - из Вашингтона пока поступают, скорее, негативные сигналы. Да и вариант проекта сделки, который опубликовали в Украине, крайне абстрактный, не содержит гарантий возврата американцами уже потраченных средств. Не очевидно, что это понравится администрации США, где заявляют, что сделка ещё не согласована.

Но если вдруг Трамп пойдет навстречу пожеланиям европейцев по гарантиями для миротворцев (что, повторимся, пока непонятно), то возникает вопрос, как на это отреагирует России. Сам Трамп уверяет, что Путин в разговоре с ним практически согласился на ввод миротворцев и не видит с этим проблем. Однако сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров это прямо опроверг, а заодно и дал понять, что прежние российские условия завершения войны остаются в силе. В частности, он сказал, что Москва против прекращения огня по линии фронта и требует всю территорию четырех областей.

Впрочем, будет Кремль в ходе переговоров жестко настаивать на этих условиях либо готов к компромиссам, пока неизвестно.

Если Россия согласится на завершение войны по линии фронта и размещение европейских миротворцев в Украине, то это сильно ускорит прекращение огня, так как у Зеленского останется мало публичных аргументов, чтобы от него и отказываться и дальше.

Если же Москва не даст согласия на миротворцев и остановку боевых действий по линии фронта, то есть четыре варианта дальнейшего развития событий.

Первый: Трамп каким-то образом все-таки побудит Киев и Москву пойти на уступки (Зеленского - согласиться на завершение войны без миротворцев, Путина - принять прекращение огня по линии фронта). С обеих сторон могут быть и другие подвижки в прежней позиции. В результате война завершится на компромиссной основе.

Второй: Трамп озлобится на Путина, прервет диалог с Москвой, продолжит поставки оружия Украине и ужесточит санкции против РФ. Именно на такой вариант надеются Киев и западная "партия войны".

Третий: Трамп займёт сторону Путина и будет максимально жестко принуждать Зеленского принять российские условия. Ещё недавно такой вариант казался фантастическим, но после событий прошлой недели с объявлением Зеленского "диктатором", уже ничего полностью исключать нельзя.

Четвертый: Трамп просто умоет руки, потеряв интерес к войне в Украине, а заодно и прекратив помощь Киеву.

Возможно, перспективы станут более понятны к концу недели. К этому времени должна уже пройти вторая встреча делегаций России и США. Также, вероятно, станет понятно, удалось ли Киеву и Вашингтону согласовать сделку о недрах.