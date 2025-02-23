Ермак сообщил, что Украина не отказывается от сделки с США по полезным ископаемым
Украина не отказывается от сделки с США по полезным ископаемым.
Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак на форуме "Украина. Год 2025".
По его словам, в настоящее время идет рабочий процесс переговоров.
"Никто не отказывался от сделки по полезным ископаемым с США, идёт нормальный рабочий переговорный процесс", – заявил Ермак.
Он также отметил, что Украина активно продолжает диалог с международными партнерами, и процесс продолжается без препятствий.
Подробнее о сделке мы писали в отдельном материале.
Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что подписание договора о полезных ископаемых с Вашингтоном - "вопрос ближайшего времени".
По его словам, в настоящее время происходит согласование текста документа.
При этом западные медиа пишут, что Украина выступила против новых требований США о создании фонда в размере 500 миллиардов долларов в рамках сделки о полезных ископаемых.
Ранее предполагаемые детали сделки опубликовала газета New York Times. По ее данным, американцы требуют подписать соглашение, которое еще жестче, чем то, что предлагалось президенту Украины Владимиру Зеленскому в начале.