В случае заключения сделки с Киевом по добыче полезных ископаемых Вашингтон получит контроль над фондом восстановления Украины, что позволит избежать коррупции.

Об этом сообщил министр финансов Скотт Бессант в статье для Financial Times.

Так, по его словам, возможная сделка по ископаемым "заложит основу мощного обновления экономики Украины".

"Условия нашего партнёрства предполагают, что доходы, полученные правительством Украины от природных ресурсов, инфраструктуры и других активов, будут распределяться в фонд, ориентированный на долгосрочную реконструкцию и развитие Украины, где США будут иметь экономические и управленческие права в этих будущих инвестициях. Такая структура и отношения сторон принесут высокие стандарты прозрачности, подотчётности, корпоративного управления и правовой базы, необходимые для привлечения надёжных частных инвестиций и послевоенному росту Украины. Участие США не оставит места для коррупции и инсайдерских сделок", – написал Бессент.

Министр США также напомнил, что "именно сам украинский президент первым предложил президенту Трампу будущее экономическое партнёрство".

Ранее предполагаемые детали сделки Украины и США опубликовала газета New York Times.

По её данным, американцы требуют подписать соглашение, которое ещё жёстче, чем то, что предлагалось Зеленскому до Мюнхенской конференции.

Напомним, по данным Верховной Рады, украинские эксперты начнут работу над договором с США о полезных ископаемых со следующей недели.