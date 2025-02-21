Американцы поняли, что у Украины нет больших запасов редкоземельных металлов и полезных ископаемых, и "потребовали то, что на самом деле есть".

Об этом заявил народный депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

По его словам, идея о сделке по редкоземельным металлам принадлежит президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"А у нас есть инфраструктура, газотранспортная система, атомные электростанции. И вот здесь Владимир Александрович стал ставить условия. Но на@ера было это начинать вообще?" - пишет депутат.

Отмечается, что в Штатах разговоров о сделке вообще не было.

"Это наши гениальные умы придумали идею, что они продадут Дональду Трампу, а он приедет и скажет "окей"", - добавил Гончаренко.

Ранее Гончаренко писал о том, что американцы требуют от Киева "очень жесткого" договора по передаче им контроля над ресурсами.

Напомним, СМИ писали, что публичные нападки президента США Дональда Трампа на украинского президента Владимира Зеленского являются способом давления для заключения соглашения по месторождениям.