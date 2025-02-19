Украина не обладает богатыми запасами полезных ископаемых, о которых говорит президент США Дональд Трамп.

Об этом пишет профильный обозреватель агентства Bloomberg Хавьер Блас.

По его словам, в Украине есть только "выжженная земля", а данные о залежах редкоземельных элементов - это "иллюзия" и "глупость".

"Насколько мне известно, в Украине нет значительных месторождений редкоземельных металлов, кроме небольших скандиевых рудников. Геологическая служба США, авторитет в этом вопросе, не указывает, что страна имеет какие-либо запасы. Как и любая другая база данных, обычно используемая в горнодобывающем бизнесе", - заявил Блас.

Он считает разговоры о залежах на 500 миллиардов долларов "полной чушью" и допускает, что Трамп мог перепутать редкоземельные элементы с гораздо более широкой категорией критических минералов. Из последних у Украины есть несколько коммерческих шахт титана и галлия. Но и они не стоят заявленных Трампом 500 миллиардов.

Блас напомнил, как в 2010 году Вашингтон тоже заявлял, что в Афганистане есть неиспользованные месторождения полезных ископаемых на триллион долларов, включая литий. Это оказалось "полной фантазией".

"То же самое относится и к предполагаемым богатствам Украины", - резюмировал обозреватель.

Напомним Владимир Зеленский дал команду не подписывать соглашение с США о полезных ископаемых, поскольку оно "не защищает интересы Украины".

Однако в Киеве полностью от этого соглашения еще не отказались.