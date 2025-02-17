Американский министр финансов Скотт Бессант в ходе визита в Киев дал президенту Владимиру Зеленскому всего час на подписание американского меморандума с требованием передать США все минеральные богатства страны.

Об этом сообщает The Economist со ссылкой на источники.

При этом украинский президент вообще рассчитывал обсудить продолжение финансовой поддержки.

В итоге Зеленский отказался подписывать документ и перенес обсуждение на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Там американцы снова надавили на украинскую сторону, потребовав от нее пообещать природных ресурсов на "500 миллиардов долларов" за уже переданную военную помощь. К концу субботы украинская команда договорилась об отсрочке исполнения и согласилась начать процесс переговоров.

А Зеленский на пресс-конференции в Мюнхене заявил, что Украина не хочет подписывать документ без гарантий безопасности со стороны США.

Ранее о жесткой позиции Бессанта в Киеве сообщала и газета The Washington Post.

Также агентство Reuters писало, что власти США хотели, чтобы президент Украины подписал соглашение о полезных ископаемых, даже не читая его.