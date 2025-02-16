Предложенное США соглашение по полезным ископаемым вызвало шок у некоторых представителей украинской власти и резонанс в европейских дипломатических кругах. Президент Владимир Зеленский отклонил просьбу администрации Дональда Трампа о передаче Киеву 50 процентов своих минеральных ресурсов.

Об этом сообщает Washington Post.

"Высокопоставленный украинский чиновник был ошеломлён масштабом требований администрации Трампа. Он сравнил это с тем, как европейцы делили африканские колонии в XVIII веке, и отметил, что это также может привести к тому, что право на разработку украинских ресурсов будет передано на десятилетия без каких-либо гарантий, что инвесторы действительно займутся их освоением", - пишет газета.

Украинские чиновники работают над встречным предложением, которое по прежнему предоставит Вашингтону больший доступ к природным ресурсам страны, но усилит гарантии безопасности США для Украины.

Еще один украинский чиновник сказал, что США добиваются установления контроля над редкими металлами и материалами - такими как литий, графит и уран. Однако, судя по публикации, главной претензией Киева стали не эти требования, а то, что соглашение не содержало никаких гарантий безопасности.

"Украинские чиновники разрабатывают контрпредложение, которое предоставит Вашингтону больший доступ к природным ресурсам, но усилит гарантии безопасности со стороны США для Украины", - сообщили Washington Post источники, знакомые с переговорами.

Один из украинских чиновников сообщил, что предложение по минеральным ресурсам поступило в Киев за четыре часа до встречи с Зеленским министра финансов США Бессента. На встрече министр финансов "настаивал" на немедленном подписании, но Зеленский отказался. Газета пишет, что сам он имел лишь "несколько минут", чтобы ознакомиться с договором.

На встречах в Мюнхене Украина заявила администрации Трампа, что не может юридически передать ресурсы на предложенных условиях, но изучает альтернативы.

Высокопоставленный украинский чиновник пошутил, что руководство страны готово пойти практически на все, чтобы сохранить поддержку США, в том числе "на массовую поставку украинских яиц".

"В стране избыток яиц, и руководство страны осведомлено о стремительном росте их стоимости в Соединенных Штатах", - заявил собеседник.

Ранее нардеп Алексей Гончаренко заявил, что американцы требуют от Киева "очень жесткого" договора по передаче им контроля над ресурсами.