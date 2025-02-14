Украина доработала проект соглашения о партнерстве по разработке редкоземельных металлов и передала его США.

Об этом сообщает "Суспильне" со ссылкой на источник в украинской делегации на Мюнхенской конференции по безопасности.

О том, что Украина доработает проект меморандума, договорились президент Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп по телефону.

Украина уже передала документ и американская сторона попросила время до 17.00, чтобы с ним поработать.

Из-за этого встреча Зеленского и вице-премьера Джей Ди Вэнса в Мюнхене переносится.

Судя по всему, решение о переносе было принято в последний момент, поскольку журналистов уже начали пускать на место встречи.

Напомним, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что США заинтересованы в сотрудничестве с Украиной для получения "прав на добычу полезных ископаемых, всех природных ресурсов, которые у них есть".

Ранее Трамп заявил, что Украина согласилась передать США редкоземельные металлы на сумму 500 миллиардов долларов в качестве оплаты за военную помощь, которую Вашингтон уже предоставил Киеву.