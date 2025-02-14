Первым этапом окончания войны в Украине может стать прекращение огня. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио во время брифинга.

По его словам, следующими шагами могут стать коридоры помощи и обеспечение безопасности инфраструктуры.

"Может быть, это начнется с прекращения огня. Это не было согласовано, даже не обсуждалось, но я просто говорю об этом, а затем открыть такие вещи, как коридоры помощи, и обеспечить, чтобы обе стороны не нацеливались на энергетическую инфраструктуру. Так что посмотрим, что из этого выйдет", - заявил Рубио.

Он добавил, что Европа должна будет предоставить Украине долгосрочные гарантии безопасности.

Также на переговорах будут обсуждаться языковые и культурные вопросы.

"Есть много деликатных вопросов, о которых нужно поговорить: территориальные претензии, контроль над вооружениями и тому подобное, языковые и культурные вопросы, все это придется проработать", - подчеркнул госсекретарь.

Также Рубио озвучил интересы США на переговорах по Украине.

Он заявил, что США будут заинтересованы в долгосрочной независимости Украины, если это будет связано "с постоянными экономическими интересами".

Среди них он перечислил "возможность сотрудничать с Украиной, создать совместное предприятие или что-то в этом роде, для получения прав на добычу их полезных ископаемых, всех природных ресурсов, которые у них есть".

По словам Рубио, "часть этих денег вернется, чтобы расплатиться с американскими налогоплательщиками за миллиарды долларов, которые были потрачены там, а часть из них будет реинвестирована обратно в Украину, чтобы восстановить все разрушения, которые там произошли – их инфраструктуру и тому подобное".

Ранее в СМИ обсуждалась формула мира, которая состояла из перемирия, выборов в Украине и затем подписания долгосрочного мира. По ряду утечек, остановки огня могут попытаться добиться к Пасхе 20 апреля.

Напомним, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что в случае отказа России поддержать мирный план по Украине, против РФ могут быть введены новые санкции. Также он не исключил увеличение военной помощи Киеву, включая отправку американских войск.