Глава Пентагона Пит Хегсет на заседании контактной группы по Украине выступит с заявлением по дипломатическому прекращению войны в Украине.

Об этом говорится в сообщении Пентагона.

По информации, 10 февраля новый министр обороны США отправляется в недельную поездку в Германию, Бельгию и Польшу.

Сначала американский министр посетит Германию, где встретится с местными представителями для обсуждения совместных инициатив в сфере безопасности.

После чего в Брюсселе (Бельгия) он примет участие в заседании министров обороны НАТО и контактной группы по вопросам обороны Украины.

"На первом совещании под председательством Великобритании, секретарь подтвердит приверженность президента Трампа дипломатическому прекращению войны в Украине как можно скорее. Он также подчеркнет необходимость усиления европейского лидерства в вопросах помощи Украине в сфере безопасности", - говорится в заявлении минобороны США.

Как известно, встреча "Рамштайна" по Украине состоится в Брюсселе 12 февраля, Хегсет посетит ее лично. Однако председательствовать там впервые будут не США, а Британия.

После заседания "Рамштайн" министр направится в Польшу, где обсудит с руководством страны вопросы региональной безопасности и поддержки Украины.

Ранее мы писали о том, что закупками оружия при новом президенте США Дональде Трампе будет заниматься чиновник, который уже однажды замораживал помощь Украине.

Вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс заявил, что назначение бывшего американского военного и телеведущего Пита Хегсета новым министром обороны США принесет "большие перемены" в систему закупок вооружений Пентагона.