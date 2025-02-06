Новый министр обороны США Пит Хегсет, который на следующей неделе отправится с визитом в Европу, планирует посетить встречу с Украиной в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, но руководить ею не будет.

Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

По информации издания, министр обороны Великобритании Джон Хили возглавит в среду встречу союзников Киева в формате "Рамштайн", впервые сменив на этом посту министра обороны США.

Издание отмечает, что администрация Трампа не взяла на себя обязательств по будущей поддержке Киева вооружениями. На следующей неделе от США не ожидают никаких дальнейших обещаний.

Уже появились признаки новой эры в политике США по отношению к Украине. На прошлой неделе американские поставки вооружений из Польши в Украину были прекращены на один день, по словам источника, знакомого с вопросом (напомним, сейчас идут поставки американского оружия, утверждённые ещё при Джо Байдене; новых решений о поставках после прихода к власти Трампа Вашингтон не принимал).

Мнение администрации Трампа по поводу контактной группы по обороне Украины остается непонятным, и пока неизвестно, возьмет ли Великобритания на себя руководство после встречи в среду. По словам официальных лиц, страны контактной группы по-прежнему ведут переговоры о том, кто будет постоянно возглавлять ее в будущем.

Между тем Владимир Зеленский признал, что поступающая в Украину помощь США утверждалась Байденом.

Также он не уверен, что Украина сможет удержать территории без помощи от США.