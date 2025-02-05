Зеленский не уверен, что Украина сможет удержать территории без помощи от США
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "не уверен", что Украина сможет удержать территорию без американской помощи.
Об этом Зеленский сообщил на брифинге после встречи с главой МИД Великобритании Дэвидом Лэмми в Киеве.
Ранее президент сказал, что если США прекратят оказывать военную помощь Украине, то следом может ослабить поддержку и Европа. Тогда Украина потеряет минимум 60% всей помощи.
При этом Зеленский заявил, что пока военная помощь США поступает.
Отметим, что это военная помощь, которая была выделена ещё при Джо Байдене и теперь отгружается в Украину. После прихода к власти Дональда Трампа новых решений о выделении военной и прочей помощи Украине не принималось. При этом была заморожена помощь Украине (как и другим странам), которая шла через USAID.
Также Трамп обвинил своего предшественника Байдена в том, что тот не требовал денег от Европы на Украину, а "попросту раздавал средства" США.
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