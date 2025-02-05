Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "не уверен", что Украина сможет удержать территорию без американской помощи.

Об этом Зеленский сообщил на брифинге после встречи с главой МИД Великобритании Дэвидом Лэмми в Киеве.

Ранее президент сказал, что если США прекратят оказывать военную помощь Украине, то следом может ослабить поддержку и Европа. Тогда Украина потеряет минимум 60% всей помощи.

При этом Зеленский заявил, что пока военная помощь США поступает.

Отметим, что это военная помощь, которая была выделена ещё при Джо Байдене и теперь отгружается в Украину. После прихода к власти Дональда Трампа новых решений о выделении военной и прочей помощи Украине не принималось. При этом была заморожена помощь Украине (как и другим странам), которая шла через USAID.

Также Трамп обвинил своего предшественника Байдена в том, что тот не требовал денег от Европы на Украину, а "попросту раздавал средства" США.

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