Поставки американского оружия Украине в последний год Джо Байдена в Белом доме резко упали. Они увеличились только после победы Дональда Трампа на президентских выборах в ноябре. Новый глава администрации может вовсе заморозить эту помощь в любой момент.

Об этом пишет агентство Reuters.

Если в первые два года войны средний ежемесячный объем американской помощи Киеву составлял 1,1 млрд долл., то в 2024 году вплоть до сентября он снизился до 558 млн долл. И лишь после победы Трампа администрация Байдена увеличила его.

Даже когда республиканцы в Конгрессе весной разблокировали помощь, задержки поставок усиливались "на фоне успешной президентской гонки Трампа", который набирал очки на критике помощи Украине.

К ноябрю Украине было передано лишь около половины общей суммы, обещанной США в 2024 году из американских запасов, а к началу декабря поступило лишь около 30% обещанных бронированных машин.

"Усугубляла путаницу хаотичная система отслеживания оружия, в которой даже определение "доставлено" отличалось у разных военных ведомств США", - отмечает издание.

Также у Вашингтона были опасения насчет уровня собственных военных запасов.

Тем временем украинские военные пожаловались изданию на нехватку боеприпасов, называя это обстоятельство причиной потерь ВСУ и продвижения РФ. Но некоторые опрошенные Reuters американские эксперты считают, что причина - в нехватке у Киева солдат.

По мнению издания, Трамп может заморозить военную помощь Украине "в любой момент", даже уже обещанную.

Напомним, после ухода Байдена Владимир Зеленский стал критиковать его за медлительность в помощи.

Также Зеленский опроверг заявления предыдущей власти США о выделении Украине 177 миллиардов долларов.