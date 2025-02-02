Президент Украины Владимир Зеленский продолжает критиковать администрацию ушедшего американского президента Джо Байдена.

Так, в интервью информагентству Associated Press Зеленский опроверг заявления предыдущей власти США о выделении Украине 177 миллиардов долларов.

"Я, когда слышу, и раньше слышал, и сегодня мы слышим от США, что Америка дала Украине сотни миллиардов, 177 миллиардов, если сказать более точно. Такая звучала точная цифра, которую поддерживал или принимал Конгресс и так далее, различные организации. Смотрите, я как президент воюющей страны вам говорю: мы получили более 75-ти миллиардов. То есть 100 миллиардов из этих 177 или 200 – говорят даже некоторые люди – мы никогда не получали. Когда говорят, что Украина во время войны получила 200 миллиардов на поддержку армии и так далее – это неправда. Я не знаю, где все эти деньги", – заявляет Зеленский.

Ранее президент говорил о том же в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману, задавшись вопросом, коррупция ли это, "и чья это коррупция".

Также на днях Зеленский критиковал лично Байдена, из-за которого Украина "сражалась в одиночку".

Относительно Трампа, который уже заморозил часть помощи Украине, Зеленский так не высказывается.