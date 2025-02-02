Зеленский считает, что Украина "как никогда" близка к миру
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина "как никогда" близка к миру.
Об этом он заявил в интервью Associated Press.
По словам Зеленского, в настоящее время за три года войны Украина находится ближе всего к миру.
"Мы делаем все, чтобы приблизить мир. И сегодня мы, как никогда за эти три года войны, близки к нему. Мы защитили наше государство, нашу независимость, нашу страну. Мы также понесли огромные потери. Я очень горжусь нашим героическим народом. Мы должны сделать все, чтобы восстановить стабильность и обеспечить справедливый мир для всех украинцев", - заявил он.
При этом президент не уточнил, на чем именно основано его утверждение. Судя из других тезисов его интервью, он утверждал, что президенту США Дональду Трампу в первую очередь нужно говорить с Украиной, а затем с Россией.
Также он отметил, что президент РФ Владимир Путин не хочет переговоров с Украиной, предпочитая договориться напрямую со США.
"Он хочет показать, что Украина не является суверенным субъектом, что воюет с НАТО и Западом, поэтому зачем ему говорить с Украиной? В своем сознании он сражается с Америкой", - заявил Зеленский.
При этом глава государства назвал прямой контакт РФ и США без Украины "опасностью".
Агентство Reuters днем ранее сообщило, что у Трампа рассматривают возможность остановки огня в Украине и проведения выборов уже в этом году.