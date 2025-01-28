Российский лидер Владимир Путин сделал ряд заявлений о предполагаемых переговорах по Украине.

Об этом Путин сказал в интервью кремлевскому журналисту Павлу Зарубину.

Глава Кремля заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может участвовать в переговорах, но не может ничего подписывать "в силу своей нелегитимности".

По той же причине, по мнению российского президента, он "не может" отменить указ о запрете переговоров с РФ, но "есть способы, как это сделать".

Указ нужно отменить до начала таких переговоров, добавил Путин.

Кроме того, по его словам, "легитимность" переговорщиков от Украины должны будут "проверить юристы".

Ранее Москва постоянно намекала на то, что с Владимиром Зеленским вести переговоры бессмысленно, так как он, по мнению руководства РФ, "потерял легитимность".

Мы разбирались в отдельном материале, чего добивается Путин заявлениями о "нелегитимности" Зеленского.

Между тем в Верховной Раде допускают отмену указа президента Владимира Зеленского о запрете проведения переговоров с главой РФ Владимиром Путиным.