Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "юридические нюансы" по поводу легитимности властей Украины не могут быть препятствием для начала серьезных переговоров.

Об этом он сказал в интервью радио "Комсомольская правда".

Повестка дня, которая устраивала бы Москву, пока не была озвучена в контексте подготовки конференции по Украине, отметил пресс-секретарь Кремля.

Он добавил, что с представителями властей Украины можно разговаривать, но доверять им нельзя.

"Разговаривать с теми, кто у власти в Киеве — можно, доверять — нельзя. Очевидно совершенно", - сказал Песков.

Также он заявил, что на данный момент Россия видит невнятное рассуждение о возможности переговоров, за которыми потом не следует конкретика.

Напомним, ранее Москва постоянно намекала на то, что с Владимиром Зеленским вести переговоры бессмысленно, так как он, по мнению руководства РФ, "потерял легитимность".

"Мы отдаем себе отчет в том, что легитимность действующего президента закончилась. России при возобновлении переговоров с Украиной нужно понять, с кем можно и нужно иметь дело при подписании документов", - заявил Путин в мае.

Но теперь, как видим, риторика поменялась. К тому же состоялся беспрецедентный по масштабам обмен заключенными между Россией и Западом.

"Страна" анализировала, может ли все это означать, что готовится почва к окончанию войны в Украине.