Состоялся первый этап обмена заключёнными между РФ и Западом состоялся, сообщают российские и западные СМИ.

По данным российского паблика Mash, в Калининграде Москве выдали Артёма и Анну Дульцевых, осужденных в Словении по делу о шпионаже. По версии следствия, они выдавали себя за граждан Аргентины.

Bloomberg сообщает, что Россия освободила американского журналиста WSJ Эвана Гершковича, приговоренного накануне к 16 годам колонии, и бывшего морпеха США Пола Уилана в рамках сегодняшнего обмена.

Также Россия освободит осужденного журналиста Владимира Кара-Мурзу в рамках масштабного обмена с Западом, сообщил европейский чиновник издания.

В обмене принимают участие РФ, Беларусь, США и Германия. CNN сообщает, что обмен благодаря своим масштабам станет "историческим" событием.

По данным CBS, РФ будут переданы восемь россиян в рамках масштабного обмена заключенными с Западом, а Россия передаст Германии 12 человек.

Всего же в обмене участвует 24 человека. В частности России передадут Вадима Красикова, который был приговорен к пожизненному заключению в Германии в декабре 2021 года по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

Также телеканал называет еще одно имя, кого РФ передаст на Запад - журналистка Алсу Курмашева, осужденная "за фейки о ВС РФ".

Ранее сообщалось, что утром в Калининград РФ прилетел спецборт, который обслуживает ФСБ. Это самолет Ан-148 с бортовым номером RA-61727 на 35 посадочных мест. Подобные самолеты ранее использовались при обменах Виктора Бута, Константина Ярошенко и Надежды Савченко.

Напомним, Reuters вчера писал, что за последние дни в России перевели в другие колонии не менее семи российских диссидентов и лиц, осужденных за критику войны, не информируя об этом их родственников и адвокатов.