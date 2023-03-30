В российском Екатеринбурге ФСБ задержала корреспондента Wall Street Journal и обвинила его в шпионаже
В российском Екатеринбурге задержан корреспондент Wall Street Journal. Речь о гражданине США Эване Гершковиче.
Об этом сообщает пресс-служба ФСБ.
"По заданию США он занимался сбором сведений об одном из предприятий российского ВПК, которые составляют гостайну", - утверждают в ФСБ.
Возбуждено дело о шпионаже.
Сама газета ещё происходящего не комментировала.
Эван Гершкович
Ранее сообщалось, что в Латвии по подозрению в шпионаже задержали шеф-редактора издания "Sputnik Литва". Суд назначил ему содержание под стражей в Центральной тюрьме Риги.
Также мы писали, что первого офицера-трансгендера в США обвиняют в шпионаже в пользу России. По данным следствия, он предлагал секретную информацию агенту ФБР под прикрытием, выдававшему себя за представителя посольства России.
Кроме того, сообщалось, что в Украине приговорили к 14,5 годам тюрьмы работника спецслужбы, который "сливал" ФСБ данные о своих коллегах.
Мы следим за новостями 30 марта в своем онлайне.
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