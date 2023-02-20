В Украине приговорили сотрудника спецслужбы, который работал на российскую ФСБ, к 14,5 годам заключения. Задержали злоумышленника в Кропивницком Кировоградской области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

СБУ заявила, что конфисковала имущество осужденного, добавив, что он "проводил разведывательно-подрывную деятельность в пользу РФ".

По данным следствия, мужчина входил в состав одного из региональных органов силового ведомства. За три месяца до начала полномасштабного вторжения он по своей инициативе вышел на связь с представителем ФСБ и предложил ему сотрудничество в обмен на деньги.

"По заданию агрессора предатель скрыто собирал учредительные данные своих коллег и их родственников, а уже после 24 февраля - начал разведку мест дислокации подразделений Сил обороны на территории Кировоградской области", - добавили в СБУ.

В первую очередь, он пытался выявить локации возможного базирования украинской боевой авиации. Собранные сведения мужчина планировал передать своему куратору по закрытым каналам.

Сотрудники СБУ разоблачили его еще в конце февраля прошлого года в Кропивницком.

На основании собранных доказательств суд признал агента виновным по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

Ранее СБУ задержала в Запорожье российского агента "007", которая под видом волонтера выявляла позиции ВСУ.

Также мы писали, что СБУ сообщила о подозрении в сотрудничестве с ФСБ депутату Херсонского облсовета.