Служба безопасности Украины сообщила о подозрении депутату Херсонского облсовета Валерию Литвину, которого подозревают в сотрудничестве с ФСБ.

Об этом сообщает СБУ в своем Telegram-канале.

Во времена Януковича он был главой херсонского облуправления МВД, в 2014 году уволился из правоохранительных органов в звании генерал-майора милиции. В 2020 году стал депутатом облсовета от партии Владимира Сальдо.

По данным СБУ, после захвата Херсона россияне провели с ним встречу, чтобы он сформировал "силовой блок" в регионе. Выполнил ли он это поручение, СБУ не уточняет, однако ему объявили о подозрении по ч. 5 ст. 27 и ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Литвин, по данным следствия, сейчас находится в Крыму.

Напомним, СБУ сообщила о подозрении руководителю железной дороги РФ за содействие вторжению в Украину.

Также мы писали, что СБУ задержала в Одессе бывшего военного, которого обвинили в работе на ФСБ за квартиру в Крыму. Украинец еще с 2010 года контактировал с РФ, а с 2020 начал активно собирать разведданные о боевой подготовке ВСУ и военных поставках через порты Причерноморья.