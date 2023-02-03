Бывший руководитель Херсонской области Геннадий Лагута получил подозрение от СБУ. Ему инкриминируют коррупцию и присвоение авто местной предпринимательницы.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Подозрение, по данным СБУ, объявили по статьям УК о мошенничестве и подделке документов.

По версии следствия, с помощью черного нотариуса Лагута переписал на себя чужую Toyota Highlander и сразу продал авто своему подчиненному, а потом снова купил у него же.

Лагута является близким соратником мэра Херсона Колыхаева, по его протекции и был назначен главой ОГА в октябре 2021 года. Снят с этой должности в начале июля 2022 года вскоре после того, как прошла информация об аресте россиянами Колыхаева, который оставался в городе после его захвата армией РФ.

Напомним, после увольнений Геннадия Лагуты Кабмин одобрил назначение экс-директора Украинского государственного центра радиочастот Ярослава Янушевича главой Херсонской ОВА.

Война в Украине продолжается уже 345-й день. Мы следим за новостями 3 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 344-го дня войны. Давление россиян на луганском направлении усилилось. Основное движение - от Кременной на запад в сторону Лимана. Губернатор Луганской области считает, что идет подготовка к большому российскому наступлению в феврале-марте. В Оперативном командовании "Юг" считают, что Россия готовится к новому ракетному удару по Украине. На это указывают действия РФ в Черном море.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.