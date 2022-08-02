Кабмин Украины одобрил назначение главы Херсонской ОГА, им стал экс-директор Украинского государственного центра радиочастот Ярослав Янушевич.

Об этом сообщил представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук у себя в Telegram-канале.

"Одобрено назначение Янушевича Ярослава Владимировича главой Херсонской областной государственной администрации", - написал Мельничук.

44-летний Ярослав Янушевич с сентября 2014 года по апрель 2016 года был исполнительным директором государственного предприятия Украинский государственный центр радиочастот.

С сентября 2013 до марта 2014 года он был заместителем председателя Государственной финансовой инспекции. Он также с апреля до сентября 2013 года был генеральным директором Государственного предприятия "Документ".

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