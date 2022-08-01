СБУ раскрыла детали подготовки Россией "референдума" в Херсонской области и назвала основных организаторов
Основная роль в организации "референдума" на оккупированной территории Херсонской области отведена организации "волонтеры za Россию".
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Участники организации должны имитировать поддержку местных жителей и участвовать в создании сюжетов для российского телевидения, говорят в СБУ.
По данным спецслужбы организаторы на местах докладывают российским кураторам об отсутствии поддержки "референдума" среди местных.
Напомним, по данным СБУ, в Донецкой области организацией "референдума" займется организация "большая Россия", созданная на основе возглавляемой Пушилиным организации "Донецкая республика".
Также сообщалось, что РФ начала подготовку к "референдумам" на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской области, по данным украинской разведки.
Ранее в отдельном материале мы подробно разбирались, почему РФ ускоряет подготовку к "референдумам" на Донбассе и юге Украины.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 159-й день. "Страна" следит за событиями 1 августа в обновляемом материале.
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