Основная роль в организации "референдума" на оккупированной территории Херсонской области отведена организации "волонтеры za Россию".

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Участники организации должны имитировать поддержку местных жителей и участвовать в создании сюжетов для российского телевидения, говорят в СБУ.

По данным спецслужбы организаторы на местах докладывают российским кураторам об отсутствии поддержки "референдума" среди местных.

Напомним, по данным СБУ, в Донецкой области организацией "референдума" займется организация "большая Россия", созданная на основе возглавляемой Пушилиным организации "Донецкая республика".

Также сообщалось, что РФ начала подготовку к "референдумам" на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской области, по данным украинской разведки.

Ранее в отдельном материале мы подробно разбирались, почему РФ ускоряет подготовку к "референдумам" на Донбассе и юге Украины.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 159-й день. "Страна" следит за событиями 1 августа в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.