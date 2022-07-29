В "референдуме" по вопросу присоединения к РФ, который осенью планируют провести на захваченных территориях Украины, можно будет проголосовать в режиме онлайн.

Об этом заявляют в "общественном штабе референдума" в "ДНР".

Подробности организации дистанционного голосования не разглашаются.

Отметим, "Страна" уже прогнозировала, что именно процедура дистанционного голосования будет основной на "референдуме". Подробнее о том, почему Россия ускоряет проведение "референдума", читайте в нашем материале.

По данным СБУ, Россия собирается привлечь к проведению "референдума" организацию "главы ДНР" Пушилина.

Как писала "Страна", война в Украине продолжается уже 156-й день. "Страна" следит за происходящим 29 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 155-го дня войны. Основное наступление россиян разворачивалось к югу и востоку от Бахмута. Британская разведка заявила, что контрнаступление Украины в Херсонской области набирает обороты. Однако Генштаб сообщил лишь о неудачной попытке войск РФ атаковать Белогорку в Херсонской области. В РФ заявили о намерениях уже в сентябре "узаконить" захват территорий через проведение "референдумов". Сенат США принял резолюцию с призывом присвоить РФ статус страны-спонсора терроризма.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, может ли начаться война РФ с НАТО из-за Украины по версии американского аналитического центра Rand Corporation, одним из главных заказчиков которого является Пентагон.