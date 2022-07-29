пятницу, 29 июля, в Украине идет уже 156-й день войны с Россией.

После захвата Углегорской ТЭС основное наступление россиян разворачивается к югу и востоку от Бахмута.

Также они пытаются наступать со стороны Донецка на Авдеевку и Пески.

Вчера ракетным обстрелам подверглась Киевская область, Кропивницкий, Черниговская область, Николаев, ночью военные РФ обстреляли парк Горького в Харькове.

Подробнее об эм читайте в итогах за 28 июля.

Ниже хроника новостей за сегодня. Этот материал обновляется.

29 июля

09:39 Российские военкоры и представители "ДНР" утверждают, что ВСУ обстреляли Еленовскую исправительную колонию, где содержатся украинские военнопленные, в том числе, из "Азова".

Сообщается, что якобы из-за обстрела погибли 40 человек, еще 130 - ранены.

Украинская сторона информацию об этом пока не комментировала.

09:34 Филиппа Киркорова не пустили в Молдову.

В погранслужбе Молдовы заявили журналистам, что "условия разрешения на пересечение государственной границы [Филиппом Киркоровым] не были соблюдены".

Цель визита Киркорова в Молдову неизвестна, но учитывая плотный гастрольный график Киркорова, артист не планировал надолго там задержаться.

Напомним, недавно Киркоров выступил в аннексированном Крыму перед военными РФ.

09:24 В Николаеве во время обстрела был поврежден пункт выдачи гуманитарной помощи. Трое человек ранены, сообщил глава области Виталий Ким.

Также из-за обстрелов разрушены три частных дома, соседние дома значительно повреждены.

Между селами Новониколаевка и Константиновка Первомайской громады горят поля и сухостой из-за обстрелов.

Также горят поля пшеницы в селе Дмитровка, сообщил Ким.

На территории Березнегуватской громады нет света из-за повреждения ЛЭП.

09:20 В Донецкой области из "Ураганов" обстрелян Бахмут, также по городу нанесен авиаудар, сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

В городе погибли 4 человека, ранены пятеро, поврежден детский сад, 7 многоэтажек и 27 частных домов.

Также ночью обстреляли Покровск, из-за попадания по территории ЖД-вокзала ранены пятеро человек. Поврежден жилой дом и желое помещение.

Также под обстрел попал Славянск, точные данные о пострадавших уточняются.

09:14 В Иловайске всю ночь были слышны взрывы.

Украинские телеграм-каналы сообщают, что ВСУ уничтожили там один из российских складов.

Также есть версия о попадании в склад ГСМ.

Местные телеграм-каналы пишут, что в домах в округе взрывной волной выбило окна.

09:11 Свежий отчет разведки Британии:

- С марта российская ЧВК "Вагнера" действует на востоке Украины в координации с российскими военными. На Вагнера, вероятно, возложена ответственность за определенные участки линии фронта, как и на обычные армейские подразделения.

- Это значительное отличие от предыдущего использования группы. С 2015 года она не выполняла миссии, связанные с открытой крупномасштабной регулярной российской военной деятельностью.

- Этот новый уровень интеграции еще больше подрывает давнюю политику российских властей по отрицанию связей между ЧВК и российским государством.

- Роль Вагнера, вероятно, изменилась, потому что российское МО испытывает острую нехватку боевой пехоты, однако маловероятно, что сил Вагнера будет достаточно, чтобы существенно изменить траекторию войны.

Напомним, ЧВК "Вагнера" приписывают захват Углегорской ТЭС и ранее - Попасной.

09:05 Сообщают, что это ночные удары ВСУ по Новой Каховке и Брилевке в районе жд-узла, по которому идёт снабжение российских войск из Крыма.

По другим данным, в Брилевке взорвали склад с боекомплектом.

08:55 В приграничных с Украиной районах Брянской области России слышны взрывы.

Как передают местные телеграм-каналы, прилет был на территорию воинской части в селе Климово. А также по деревням Курковичи и Клинцы.

Пишут о не менее десятке прилетов. Местные паблики показывают фото и видео с хлопками и задымлениями.

08:48 Славянск с утра обстреляли.

Повреждены многоэтажки в центре, а также дома в частном секторе микрорайона Северный.

Один человек ранен. На данный момент город частично обесточен заявил мэр города Вадим Лях.

08:39 Из Покровска сегодня отменили эвакуационный поезд. Причина - повреждение колеи после обстрелов сообщил мэр Руслан Требушкин.

Это был единственный такой поезд из Донбассе.

08:20 Ночью были удары по Никопольскому и Криворожскому районам.

По Никополю опят стреляли "Градами". Повреждены 6 частных домов и хозяйственные постройки. Задело линию электропередач. Несколько тысяч никопольчан частного сектора остались без света. На месте работают аварийные бригады электриков. Предварительно люди не пострадали.

В Криворожском районе из ствольной артиллерии обстреляли Зеленодольскую общину. Обошлось без жертв и разрушений, сообщил губернатор Днепропетровской области Резниченко.

08:07 А вот такие звуки слушали вчера в Покровске (Донецкая область) во время вечерних прилетов.

08:05 За минувшие сутки на подконтрольной территории Донецкой области погибли 8 мирных жителей.

География смертей - 3 в Бахмуте, 2 в Торецке, 1 в Орловке, 1 в Горняке и 1 в Соледаре. Еще 19 человек получили ранения.

В "ДНР" сообщили об одном погибшем и 23 раненых.

Общее количество жертв показывает, что бои на Донбассе идут в том же интенсивном режиме.

08:04 Пишут о мощном ударе по Андреевке Харьковской области. Это село под контролем ВСУ к западу от захваченной Балаклеи.

Над местом удара поднимается столб дыма, который видно издалека.

08:03 CNN опубликовало репортаж из Николаевской области, где пообщалось с военными о предполагаемом наступлении ВСУ.

Мнения разные.

Один из солдат, который занимается воздушной разведкой, заявил, что не уверен в освобождении Херсона и других южных территорий до конца года. Причем, по его мнению, это может быть и следующий год.

Агентство пишет, что юг Украины - "большая площадь открытых холмистых сельскохозяйственных угодий, где любые наступающие силы будут незащищены, и у русских было несколько месяцев, чтобы построить оборонительные позиции в три эшелона по всему региону".

По данным CNN, "у украинцев ограниченные штурмовые силы — на протяжении большей части этого конфликта они играли в обороне, и это привело к ослаблению некоторых из их лучших подразделений".

Журналисты пишут, что оружие, предоставленное западными союзниками, не предназначено для наземных наступлений, а украинцам не хватает воздушного прикрытия наступающих сил.

"Украинские силы также несут большие потери на юге, хотя военные редко сообщают подробности", - сообщает CNN.

Также появляется все больше признаков того, что россияне усиливают свое военное присутствие в Херсоне, "решив удержать его как жизненно важную часть сухопутного моста в Крым и как главный источник воды на полуострове".

За последние две недели на запад от Мариуполя через Мелитополь к Херсону шли большие конвои.

Другие участники военных действий более оптимистичны.

Воюющий на юге капитан ВСУ Владимир Омелян, который ранее был министром инфраструктуры, рассказал CNN, что точечные удары в тыл врага являются частью стратегии Украины.

"Мы считаем, что русские сдадутся гораздо быстрее, особенно в Херсонской области, когда мы уже поразили три основных моста, два автомобильных и один железнодорожный", — говорит Омелян.

08:02 Оценка ситуации за сутки от американского Института изучения войны.

1. Россияне пытаются сохранить взятый темп вокруг Бахмута, снизив интенсивность атак на Северск.

Возможность захвата Бахмута эксперты называют маловероятной.

2. РФ активизирует наступательные операции вокруг Авдеевки, чтобы уменьшить удары украинских войск по Донецку и его окрестностям.

3. Есть тенденции к подготовке наступления на Харьков.

4. Россияне, вероятно, понесли территориальные потери в Херсонской области (отметим, Генштаб ВСУ этого не подтверждал).

08:01 Утренняя сводка украинского Генштаба. Главное:

1. К югу от Бахмута украинские силы отбили атаки на Вершину (где у противника вчера был частичный успех) и на Семигорье.

При этом за Новолуганское бои продолжаются.

2. Продолжается штурм позиций ВСУ в районе Соледара.

3. Противник вел наступление на Авдеевку, Пески, Опытное, Красногоровку и Великую Новоселку. Все, кроме последнего населенного пункта - в районе Донецка.

По данным Генштаба, атаки отбиты. Но, как видим, данные о начале наступления со стороны Донецка, продолжают подтверждаться.

08:00 В Харькове два прилета по центру города - попало в двухэтажный дом и вуз.

Спасатели разбирают завалы, идёт поиск жертв, сообщил мэр Игорь Терехов.