Президент Украины Владимир Зеленский записал вечернее видеообращение в пятницу, 29 июля.

Главное из заявлений президента:

"Заслушал сегодня доклады об ударе оккупантов по Еленовке в Донецкой области. Это было сознательное российское военное преступление, сознательное массовое убийство украинских военнопленных. Когда защитники "Азовстали" выходили с завода, ООН и Международный комитет Красного Креста выступили гарантами жизни и здоровья наших воинов. Теперь гаранты должны реагировать. Должны защитить жизнь сотен украинских военнопленных". "И должно быть четкое юридическое признание России государством-террористом. Особенно я обращаюсь в Соединенные Штаты Америки – решение нужно сейчас". "Сегодня в Одессе началась работа по восстановлению экспорта украинского зерна. Это важно для Украины и для мира. Чем больше украинского зерна будет на мировом рынке, тем стабильнее будет ситуация у наших партнеров. Не хочу прогнозировать, как будут выполняться договоренности по зерну. Турция и ООН должны гарантировать безопасность".

Ранее мы писали, что Пентагон допустил, что ВСУ непреднамеренно нанесли удар по СИЗО в Еленовке Донецкой области.

Также "Страна" сообщала, что украинский суд выдал ордер на арест сирийского судна с зерном из Украины в Ливане.

Война в Украине продолжается уже 156-й день. "Страна" следит за происходящим 29 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 155-го дня войны. Основное наступление россиян разворачивалось к югу и востоку от Бахмута. Британская разведка заявила, что контрнаступление Украины в Херсонской области набирает обороты. Однако Генштаб сообщил лишь о неудачной попытке войск РФ атаковать Белогорку в Херсонской области. В РФ заявили о намерениях уже в сентябре "узаконить" захват территорий через проведение "референдумов". Сенат США принял резолюцию с призывом присвоить РФ статус страны-спонсора терроризма.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, может ли начаться война РФ с НАТО из-за Украины по версии американского аналитического центра Rand Corporation, одним из главных заказчиков которого является Пентагон.