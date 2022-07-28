Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение в четверг, 28 июля.

Главное из заявлений президента:

"Сегодня мы впервые отметили День украинской государственности. В ВР на торжественном заседании я вручил награды героям, а в Мариинском дворце вручил украинские паспорта юным гражданам. Поблагодарил президента Литвы, который прибыл в Киев". "С утра говорил с Вселенским патриархом Варфоломеем, вечером - с премьером Нидерландов. Провел заседание ставки верховного главнокомандующего, обсудили четыре вопроса, включая обеспечение оружием и выполнение плана обороны". "Только за первую половину этих суток и только в Киеве было четыре воздушных тревоги. Российская армия нанесла ракетные удары по Киевской области, по Кропивницкому, била по Николаеву, продолжила серию штурмов на Донбассе". "Хочу поблагодарить американских сенаторов, единодушно одобривших резолюцию, призывающую Госдепартамент США признать Россию государством - спонсором терроризма".

Ранее мы писали, что президент Литвы Гитанас Науседа вручил Владимиру Зеленскому высшую государственную награду - орден Витовта Великого.

Также "Страна" сообщала, что Владимир Зеленский назвал Украину единственной законной наследницей Киевской Руси.

Война в Украине продолжается уже 155-й день. "Страна" следит за главными новостями 28 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 154-го дня войны. Основные события на Донбассе разворачивались вокруг Бахмута. Стрелковые бои велись уже в районе Соледара в 8 километрах к северо-востоку от Бахмута. ВСУ нанесли новый удар по Антоновскому мосту, который соединяет два берега Днепра под Херсоном. Газовые цены продолжили стремительный рост: в Европе они преодолели отметку в 2500 долларов за тысячу кубов. Курс гривны к доллару продолжил падать и закрепился как в обменках, так и на чёрном рынке на уровне выше 40 гривен за доллар.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.