День украинской государственности, сбор ставки и бои на Донбассе. Новое обращение Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение в четверг, 28 июля.
Главное из заявлений президента:
- "Сегодня мы впервые отметили День украинской государственности. В ВР на торжественном заседании я вручил награды героям, а в Мариинском дворце вручил украинские паспорта юным гражданам. Поблагодарил президента Литвы, который прибыл в Киев".
- "С утра говорил с Вселенским патриархом Варфоломеем, вечером - с премьером Нидерландов.
- Провел заседание ставки верховного главнокомандующего, обсудили четыре вопроса, включая обеспечение оружием и выполнение плана обороны".
- "Только за первую половину этих суток и только в Киеве было четыре воздушных тревоги. Российская армия нанесла ракетные удары по Киевской области, по Кропивницкому, била по Николаеву, продолжила серию штурмов на Донбассе".
- "Хочу поблагодарить американских сенаторов, единодушно одобривших резолюцию, призывающую Госдепартамент США признать Россию государством - спонсором терроризма".
Ранее мы писали, что президент Литвы Гитанас Науседа вручил Владимиру Зеленскому высшую государственную награду - орден Витовта Великого.
Также "Страна" сообщала, что Владимир Зеленский назвал Украину единственной законной наследницей Киевской Руси.
Война в Украине продолжается уже 155-й день. "Страна" следит за главными новостями 28 июля в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 154-го дня войны. Основные события на Донбассе разворачивались вокруг Бахмута. Стрелковые бои велись уже в районе Соледара в 8 километрах к северо-востоку от Бахмута. ВСУ нанесли новый удар по Антоновскому мосту, который соединяет два берега Днепра под Херсоном. Газовые цены продолжили стремительный рост: в Европе они преодолели отметку в 2500 долларов за тысячу кубов. Курс гривны к доллару продолжил падать и закрепился как в обменках, так и на чёрном рынке на уровне выше 40 гривен за доллар.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.