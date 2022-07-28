Президент Украины Владимир Зеленский 28 июля записал еще одно видео, в котором поздравил украинцев с Днем крещения Киевской Руси и с Днем украинской государственности.

Соответствующее видеообращение обнародовано в соцсетях.

В ходе поздравительного видеообращения он назвал Украину единственной законной наследницей Киевской Руси.

"Она - единственная законная наследница Киевской Руси, достижений наших правителей Аскольда и Дира, вещего Олега, князя Игоря, равноапостольной княгини Ольги, Владимира Великого, Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха", - сказал он.

Напомним, сегодня Украина впервые отмечает День государственности.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 155-й день. "Страна" следит за главными новостями 28 июля в обновляемом материале.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.