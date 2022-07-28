В четверг, 28 июля, в Украине идет 155-й день войны с Россией.

Основные события на Донбассе закручиваются вокруг Бахмута. Продолжаются обстрелы Авдеевки.

Во вчерашних сводках Генштаба не упоминалась Углегорская ТЭС, но западные аналитики заявляют, что станция, за которую с конца мая идут бои, захвачена.

На южном фланге был новый удар ВСУ по Антоновскому мосту, который соединяет два берега Днепра под Херсоном. С военной точки зрения мост имеет стратегическое значение для российских войск: его уничтожение позволяет частично отрезать правобережную группировку противника, контролирующую Херсон.

Подробнее об этом читайте в итогах за 27 июля.

Ниже хроника новостей за сегодня. Материал обновляется.

28 июля

10:06 Во время утренней атаки на Киевскую область российские войска выпустили в сторону региона 5 ракет. Основной удар пришелся по Вышгородскому району, заявил глава Киевской ОВА Алексея Кулебы в эфире телемарафона.

По его словам, в области работала ПВО, тем не менее несколько ракет попали в объекты инфраструктуры.

На данный момент нет информации о жертвах и раненых.

09:40 Глава Николаевской ОГА Виталий Ким рассказал подробности утреннего ракетного удара.

По школе в Корабельном районе попали три ракеты, здание полностью разрушено.

Кроме того, из-за попадания боеприпасов и их обломков поражены яхт-клуб, склад агропромышленного предприятия, хозяйственные постройки.

09:38 Зеленский записал видеообращение, в котором поздравил украинцев с Днем крещения Киевской Руси и с Днем украинской государственности.

Зеленский напомнил, что в этом году Украина отмечаем День государственности впервые, и заявил, что празднику не нужны шумные торжества, ведь сегодня украинцы защищают государственность с оружием в руках.

"Можно сказать, что для нас День государственности - каждый день. Каждый день мы боремся, чтобы каждый на планете понял, что мы не колония, не анклав, не протекторат, не губерния, не колония, не провинция, а свободное, суверенное неделимое и независимое государство", - заявил он.

09:27 В метро Киева временно не работает сервис оплаты банковскими картами на турникетах, сообщают в КГГА.

Специалисты "Ощадбанка" работают над устранением неисправности.

Пассажиров просят воспользоваться альтернативными способами оплаты.

09:26 Появилась информация о повреждениях в Николаеве.

В результате удара там повреждены жилые многоэтажки и разрушена школа.

Ранения получил охранник, сообщил мэр города Александр Сенкевич.

Школа, по словам Сенкевича, практически полностью разрушена.

Также ракета попала на территорию водной станции Кораблестроительного университета, повредив складское помещение.

На территории одного из частных предприятий от попадания боеприпасов загорелись остатки дроби. Пожар ликвидировали.

В жилых домах повреждены окна и кровля.

09:20 Алексей Арестович заявил, что "операция по освобождению Херсона, можно сказать, уже началась".

По словам Арестовича, ВСУ намерены оставить противника без складов боеприпасов на западном берегу Днепра, а также без связи и командования, а потом - зачистить остатки сил.

В связи с этим он заявил, что у военных РФ есть три пути:

"Отступать (если будет возможность), сдаваться в плен или быть уничтоженными", - сказал Арестович.

09:15 Российский сенатор Андрей Клишас допустил, что с осени Россия начнет принимать в свой состав новые территории.

"Вполне допускаю, что важнейшей задачей осенней сессии Парламента этого года станет интеграция новых территорий в правовое пространство Российской Федерации", - написал Клишас в Telegram-канале.

Осенняя парламентская сессия в России начинается с 30 августа с работы в регионах. Первое собрание дума проведет 13 сентября.

Отметим, что на сентябрь на оккупированных территориях Украины планируется "референдум" о вхождении в состав РФ (такие заявления идут от представителей оккупационных администраций).

09:00 Контрнаступление Украины в Херсонской области набирает обороты, заявляет британская разведка.

Украинские силы, по ее данным, скорее всего, установили плацдарм к югу от реки Ингулец, которая образует северную границу оккупированной Россией территории.

Украина использовала свою новую дальнобойную артиллерию, чтобы повредить как минимум три моста через Днепр, от которых зависит снабжение Россией территорий, находящихся под ее контролем.

Один из них, 1000-метровый Антоновский мост под Херсоном, был поврежден на прошлой неделе, а после повторного удара ВСУ 27 июля он, весьма вероятно, сейчас непригоден, сообщает разведка.

По данным Минобороны Британии, 49-я армия России дислоцируется на западном берегу Днепра и сейчас "выглядит очень уязвимой".

Херсон сейчас практически отрезан от других оккупированных территорий, сообщает британская разведка.

08:50 В городе Каменском Днепропетровской области - инцидент с пьяным полковником СБУ.

Мужчину остановили патрульные, он достал из автомобиля автомат и начал угрожать им. Потом попытался скрыться.

Сообщается, что сейчас он задержан.

Предположительно, речь о начальнике одного из управлений СБУ Луганской области, пишут местные паблики.

08:32 Губернатор Черниговской области Чаус рассказывает о ракетных ударах этим утром. Всего их было более десяти.

Комментируя запуски ракет из Беларуси, губернатор заверил, что опасности вторжения оттуда на данный момент нет.

08:15 Зеленский записал видео к учрежденному им год назад празднику - Дню государственности Украины.

Он совпадает с Днём крещения Руси.

08:10 Мэр Чугуева Галина Минаева сообщила об ударах по разным микрорайонам города. Есть поврежденные жилые дома. Информация о пострадавших уточняется.

08:07 Ночью в одесском порту произошел сильный пожар. Нардеп Гончаренко обвинил в нем россиян.

Но утром спикер ОВА Сергей Братчук заявил, что это был не прилет, а бытовое возгорание пиломатериалов.

Пожар уже потушен.

08:06 Россия потеряла убитыми или ранеными в Украине более 75 000 человек, сообщила CNN конгрессвумен Элисса Слоткин из комитета по обороне.

Ранее в ЦРУ заявили, что с российской стороны погибло 15 000 человек. Украина утверждает, что их более 40 тысяч.

Официальной информации от властей России о числе погибших и раненых нет.

Также конгрессвумен сообщила, что отправку в Украину дальнобойных ракет ATACMS для HIMARS (бьют на 300 километров) поддерживают и демократы, и республиканцы.

Но, похоже, у администрации Байдена пока на этот счёт иное мнение.

08:05 Звук сегодняшнего прилёта по Вышгородскому району Киевской области.

08:04 Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное:

Южнее Бахмута противник вел штурмовые действия по направлениям Клиново – Бахмут и Мироновский – Семигорье. Оба штурма были отбиты.

Частичный успех россияне имеют при штурме села Вершина, где они закрепляются на юго-восточной окраине.

Провалом закончилась попытка атаковать Соледар с востока - со стороны Владимировки и Стряповки.

Генштаб не подтверждает наступления россиян со стороны Донецка, о чем вчера говорил Арестович и писали российские телеграм-каналы. Но фиксируются авиаудары по Авдеевке.

На юге россияне пытались снова атаковать Белогорку в Херсонской области (на левом берегу Ингульца), но были отброшены.

08:03 Оперативное командование "Север" сообщает о 9 прилетах на территорию Гончаровский общины в Черниговской области.

Ракеты упали в лесной массив, информация о жертвах уточняется.

Также военные подтверждают пуски более чем 20 ракет с территории Беларуси.

08:02 Хроника ракетных пусков из Беларуси по территории Украины - по данным оппозиционного телеграм-канала "Беларускі гаюн".

Там насчитали до 25 запусков с аэродрома Зябровка под Гомелем.

08:01 И еще два ночных обстрела.

После полуночи ударили по центру и окраине Харькова. Возникло два пожара, о пострадавших не сообщается, информировал мэр Игорь Терехов.

В Николаеве ночью были мощные взрывы, по словам градоначальника Александра Сенкевича. Другой информации пока нет.

08:00 Утро началось с ударов по Киевской и Черниговской областям.

Под Киевом был прилет по Вышгородскому району. Есть попадание в объект инфраструктуры, сообщил губернатор Алексей Кулеба.

Губернатор Черниговской области Вячеслав Чаус сообщил о массированных ракетных залпах с территории Беларуси. И попадании в районе поселка Гончаровский.

Телеграм-каналы пишут о том, что после этих сообщений были новые взрывы в Черниговской области. И что ракеты летят с территории Зябровки Гомельской области.

Информация по жертвам и разрушениям уточняется.