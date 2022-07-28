На польской границе завершается обустройство пункта пропуска "Краковец".

Видео работ на нем публикует Государственная пограничная служба Украины в своем Telegram-канале.

Восстановление пропуска легковых автомобилей в Польшу планируется на следующей неделе, говорится в сообщении Госпогранслужбы.

Ранее мы писали, что 20 июня, на пункте пропуска "Краковец – Корчова" в рамках проекта "Открытая граница" увеличили количество полос для движения грузовиков с 4 до 10 и создали дополнительные павильоны для таможенного и паспортного контроля.

Война в Украине продолжается уже 155-й день. "Страна" следит за главными новостями 28 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 154-го дня войны. Основные события на Донбассе разворачивались вокруг Бахмута. Стрелковые бои велись уже в районе Соледара в 8 километрах к северо-востоку от Бахмута. ВСУ нанесли новый удар по Антоновскому мосту, который соединяет два берега Днепра под Херсоном. Газовые цены продолжили стремительный рост: в Европе они преодолели отметку в 2500 долларов за тысячу кубов. Курс гривны к доллару продолжил падать и закрепился как в обменках, так и на чёрном рынке на уровне выше 40 гривен за доллар.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.