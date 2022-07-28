Пункт пропуска "Краковец" на польской границе возобновит работу после ремонта уже на следующей неделе. Видео
На польской границе завершается обустройство пункта пропуска "Краковец".
Видео работ на нем публикует Государственная пограничная служба Украины в своем Telegram-канале.
Восстановление пропуска легковых автомобилей в Польшу планируется на следующей неделе, говорится в сообщении Госпогранслужбы.
Ранее мы писали, что 20 июня, на пункте пропуска "Краковец – Корчова" в рамках проекта "Открытая граница" увеличили количество полос для движения грузовиков с 4 до 10 и создали дополнительные павильоны для таможенного и паспортного контроля.
Война в Украине продолжается уже 155-й день. "Страна" следит за главными новостями 28 июля в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 154-го дня войны. Основные события на Донбассе разворачивались вокруг Бахмута. Стрелковые бои велись уже в районе Соледара в 8 километрах к северо-востоку от Бахмута. ВСУ нанесли новый удар по Антоновскому мосту, который соединяет два берега Днепра под Херсоном. Газовые цены продолжили стремительный рост: в Европе они преодолели отметку в 2500 долларов за тысячу кубов. Курс гривны к доллару продолжил падать и закрепился как в обменках, так и на чёрном рынке на уровне выше 40 гривен за доллар.
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