В Украине набирает обороты схема по выезду за границу мужчин под видом студентов иностранных вузов. Последним, напомним, официально положена отсрочка от мобилизации.

И этим уже активно пользуются как реальные студенты, так и разного рода посредники, которые обещают всем желающим "поступление и выезд" за 1,5-2,5 тысячи долларов.

"Делаем вам документы на обучение в Полицеальной школе (школа для взрослых) в Польше, а также официальное приглашение польской стороны на учебу. Официальные документы с проводкой по базе Польши, Выезжаете как студент, который проходит обучение за границей. Гарантированный переход польской границы", — открыто рекламируют схему на телеграмм-каналах.

Ценник на такой "билет в Европу" — 2400 долларов, но как раз сейчас — "акция" и можно "поступить" в польский вуз за 1800 долларов с предоплатой 40%.

Подобных объявлений в соцсетях сейчас — масса, ведь как раз начинается вступительный сезон.

Большинство посредников обещают поступление в польские и прибалтийские вузы, причем, без личного посещения и особых хлопот. Также утверждают, что учеба будет "для галочки", то есть, свободно можно ехать в любую страну ЕС.

Такие схемы уже привели к тому, что нередко за границу сложно выехать даже тем студентам, которые в реальности учатся за границей.

"Пограничники проверяют их документы с особой тщательностью и, бывает, заворачивают для дополнительных разбирательств", — говорит глава адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец,

Впрочем, в самих иностранных вузах заявляют, что дипломами не торгуют, и посоветовали украинцам не пользоваться услугами посредников и не платить им.

"Схема - поступил в литовский вуз - получил отсрочку - уехал учиться в Литву - рабочая, тем более, что некоторые вузы ввели в этом году обучение на русском и дают украинцам скидки. Но это не значит, что поступление и учеба будут фиктивными. Если нас поймают на "торговле дипломами" - попросту лицензию заберут. А если выясниться, что наш студент гуляет где-то по Европе, у вуза будут проблемы с миграционной службой. Такие "лже-студенты", если и просочатся к нам, то после первого семестра будут отчислены. Что касается оплаты через посредников, то агенты в Украине у нас есть, но им платит вуз, а не абитуриенты", — рассказал "Стране" преподаватель частного вильнюсского университета Казимира Симонявичюса

Разбирались как украинцы могут выехать за границу по студенческим билетам - настоящим и "купленным".

Все ли студенты иностранных вузов - выездные, и почему могут завернуть на границе

С начала войны выезд за границу для студентов иностранных вузов, даже тех, кто давно там учился, стал большой проблемой. Многих студентов попросту не выпускали из страны.

Но затем студентов очной формы обучения иностранных вузов включили в списки тех, кто имеет право на отсрочку от мобилизации. То есть, выезд им официально разрешен.

"Для того, чтобы выехать, студент должен, во-первых, подготовить пакет документов, подтверждающих поступление или обучение на стационаре иностранного вуза - студенческий билет, приглашение или справку из учебного заведения. Должен быть перевод и апостиль этих документов. Во-вторых, нужно официально получить отсрочку в военкомате. Вы обращаетесь в центр комплектации по месту жительства с документами, подтверждающими факт обучения, и вам должны поставить в военном билете отметку об отсрочке и выдать разрешение на выезд за границу. Как показывает практика, особых проблем с "откреплением" в военкоматах у студентов нет", — рассказывает Ростислав Кравец.

Следующий этап - прохождение границы. По идее, должны пропускать. Но все же бывают неприятные сюрпризы.

"К нам уже обращаются клиенты, которым не удалось пересечь границу, несмотря на наличие документов об обучении в иностранном вузе и справки из военкомата. Более того, есть случаи, когда на границе эти документы попросту изымают, причем, без документального подтверждения изъятия. Особенно настороженно пограничники относятся к тем, кто выезжает по документам об обучении в польских и прибалтийских вузах. В основном, частных. Могут завернуть для разбирательств. Неофициально говорят, что как раз по этим вузам много "купленных" документов, поэтому идет жесткий контроль", — говорит Кравец,

Другой столичный юрист, с которым пообщалась "Страна", утверждает, что нередко и в военкоматах, и на границе проверяют не только студенческий билет и справку из вуза, но и могут попросить контракт на обучение, квитанцию об оплате (если она есть).

"В контракте, как правило, указан язык обучения. Если это польский, могут задать пару вопросов, чтобы оценить знание языка. Могут даже в вуз позвонить, уточнить, числится ли такой студент. То есть, применяются дополнительные меры контроля. Отмечу, что в полномочиях Госпогранслужбы завернуть на дополнительную проверку гражданина, документы которого вызывают подозрения. А тот уже может обжаловать действие пограничника непосредственному начальству (на это, по законодательству, есть 10 дней) или в суде (на подачу иска в административный суд по месту жительства есть 6 месяцев)", — рассказал нам юрист.

"Мы уже готовим несколько подобных жалоб", - добавил Кравец

Впрочем, в Госпогранслужбе нас заверили: никаких "черных списков" вузов у них нет, при пересечении границы учащиеся иностранных вузов должны предъявить пакет документов из учебного заведения и справку из центра комплектации об отсрочке по мобилизации (обычно она выдается на полгода, а затем продлевается).

Могут не пропустить тех, кто пытается пересечь границу только по студенческим документам, то есть, без "открепления" в военкомате.

Как раз такие случаи, в основном, фигурируют в историях о том, что "студента не выпустили за границу", которых сейчас полно в соцсетях.

Большинство людей как раз не пошли в военкомат за справкой и пытались выехать по студбилету.

Впрочем, даже поход в военкомат не всегда дает гарантию получения необходимого документа. Как рассказал "Стране" киевлянин Олег, он поступил в литовский вуз и пошел в военкомат. Но там его всячески пытались убедить, что справку он не получит и требовали взять повестку.

Но Олег, ссылаясь на статью 23 закона о мобилизации, отказался и ушел.

"Поступают все"

То есть, в принципе выезд за границу для студентов стационара иностранных вузов открыт. Даже если вам устроят дополнительную проверку, по итогу все равно должны выпустить (при условии, что документы в порядке). В крайнем случае, можно обжаловать отказ или обратиться в суд.

По этой причине поступление в европейские вузы в этом году действительно становится массовым.

"У нас и так пошел отток по учащимся школ - в Европу их выехало полмиллиона, и, понятно, выпускники попытаются поступить в местные вузы. Плюс будут поступать те, кто до сегодняшнего дня остается в Украине", — говорит декан Харьковского технологического университета ШАГ Вячеслав Зайцев.

Условия поступления для украинцев в иностранные вузы сейчас - очень лояльные.

"В Литве, Латвии, Польше есть вузы, которые открыли обучение на русском или украинском на переходной период. Плюс - в частных вузах, где обучение стоит в среднем 2 тысячи евро, украинцам готовы предоставлять скидки до 50%. Можно поступать на первый курс или переводится с более старших курсов, причем, академическую разницу разрешат сдать уже в процессе обучения. Также во многих вузах нет ограничений по возрасту, у нас, к примеру, студентом может стать как выпускник школы, так и взрослый и даже пожилой абитуриент", — рассказали нам в частном вильнюсском университете Казимира Симонявичюса.

В европейские вузы реально поступить без экзаменов и вообще без личного присутствия.

"Мы как участник Болонской системы признаем результаты украинского внешнего оценивания, а собеседование проходит онлайн", — говорят в университете Казимира Симонявичюса.

При поступлении можно заплатить тысячу евро и переслать документы, и вы - студент.

То есть, по-сути, студентом иностранного вуза и автоматически - выездным - можно стать намного дешевле, чем, скажем, уехать в Европу по другим схемам - по белому билету (то есть справке о непригодности к военной службе), как волонтер или попросту дав взятку на границе.

Есть варианты также по бесплатному поступлению или по получению стипендий, правда, там отбор более жесткий.

Схема "Студент"

Но, наряду с реальными абитуриентами есть и абитуриенты фиктивные. В соцсетях и Телеграм-чатах полно рекламы об организации выезда за границу под видом студентов иностранных вузов. За 1,5-2,5 тысячи обещают легальные документы, автоматическое зачисление (безо всяких тестов, экзаменов и собеседований) и гарантированное пересечение границы.

При этом схема "Студент", по сравнению с остальными" ("Белый билет" и "Шлях") - самая дорогая. Скажем, на Телеграм-канале Legal Cordon "учебу в Польше" предлагают за 2400 долларов, тогда как "Белый билет" - за 2300, а оформление "волонтерства" за 2 тысячи.

Поясняют это тем, что, дескать, нужно платить вузу за семестр обучения. Обещают, что все оформляется легально - вы будете числиться в базе учащихся, вам выдадут студенческий билет. При этом - никаких ограничений по передвижению по ЕС, и посещать пары тоже не нужно.

Что будет после первого семестра посредники нам ответить так и не смогли. Отметили, что до этого еще долго, и "все решается".

Посредники "засветили" даже конкретное учебное заведение, через которое берутся вывезти вас за границу - полицеальная школа во Вроцлаве (Польша). Это сеть лицеев для взрослых, в которые принимают иностранцев (после окончания не нужно получать дополнительное разрешение на работу в Польше). В этом учебном заведении заявляют, что для поступления нужен аттестат об окончании школы и паспорт, то есть, результаты ВНО не требуются.

Учиться можно в медицинской школе, на флориста, технолога по предоставлению почтовых и финансовых услуг. При этом в этом учебном заведении опровергли информацию о том, что в Украине у них есть представители или посредники, и посоветовали украинцам лично обращаться по поводу обучения.

В вильнюсском университете Казимира Симонявичюса говорят, что не советуют обращаться к посредникам.

"У нас есть агенты в Украине, но им платим мы, а не поступающие. Если вам обещают, что за тысячу евро посто получите студенческий билет, и сможете ехать в любую страну Европы, то разочарую. Мы ни студбилетами, ни дипломами не торгуем. Вуз подает списки иностранных студентов в миграционную службу, по ним открывают студенческие визы, которые дают право на пребывание именно в стране обучения. Если студент уедет из страны, то вузу грозят неприятности, на следующий год ему могут сократить квоту, а за подозрения в торговле дипломами и вовсе - лишить лицензии. Поэтому, если человек поступил, но не посещает занятия и не сдаст сессию, то уже после первого семестра его просто отчислят. Списки отчисленных подаются в миграционную службу и в течение 10 дней этих людей попросят выехать из страны", — рассказали нам в вузе.

То есть, по версии самих вузов, те схемы, которые предлагаются украинскими посредниками - либо полностью фиктивные (вплоть до подделки документов), либо очень ненадежные (отчисление из вуза и депортация).

Впрочем, в частных беседах преподаватели признают, что за каждым студентом полицейского не приставишь. А в условиях открытых границ, учащиеся могут спокойно ездить по всей Европе. Плюс во многих вузах вполне официально можно не посещать пары каждый день, Скажем, идет начитка лекций, затем - свободное посещение или самостоятельное изучение материала.