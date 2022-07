Украинские айтишники могут стать выездными. Слухи о том, что представителей IT-индустрии не будут призывать, дадут им длинное бронирование и снимут запрет на выезд за границу, среди самих компьютерщиков ходят еще с мая.

Под открытие границ в западные области уже переехала целая армия айтишников, из-за чего показатели средней зарплаты по Львову взлетели до рекордных 23 тысяч гривен.

Впрочем, дата "Ч" постоянно переносится. Теперь ее наметили, якобы, на начало августа.

"Мы рассчитываем, что в течение нескольких следующих недель мы получим четкий механизм легального выезда айтишников за границу для развития бизнеса", - сказал вице-президент Global Logic по стратегии и технологиям Андрей Яворовский.

Сейчас обсуждают несколько схем выезда компьютерщиков. В частности, выезд за границу под денежные залоги и под ответственность руководителя компании. Выезжать можно будет на 2-3 недели, а, возможно, и больше.

Это подтвердил и замминистра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков.

"Персональный контакт очень важен. Есть такие вещи, как конференции, бизнес-форумы, на которых нужно присутствовать, демонстрировать свой бизнес и привлекать новых клиентов. Это можно отложить на месяц-другой, но теперь ситуация такая, что откладывать уже некуда", - сказал Борняков, добавив, что IT-отрасль остается растущей даже на фоне войны, и, по сути, на сегодня это одна "из ключевых отраслей экономики", которую государство должно поддерживать.

Впрочем, по словам Дмитрия Овчаренко, главы IT-ассоциации Украины и компании Alcor, невыездные украинские айтишники стремительно теряют заграничные заказы.

"Если до войны у нас на проектах для Запада было задействовано 120 вакансий, а в марте-апреле 60-70, то сейчас цифра сократилась до 20-30. Многие компании уходят с нашего рынка и сокращают людей, новых инвесторов нет", - говорит Овчаренко.

"Компании любыми путями ищут способ вывоза IT-специалистов в Европу. С семьями и домашними любимцами, чтобы никаких вопросов по безопасности не осталось. Поэтому лоббируют тему снятия запрета на выезд. Хотя это больше похоже не на поездки на конференции, а на самую настоящую эвакуацию", - отметил экономист Алексей Кущ.

К слову, на курсах по IT сейчас настоящий бум. Желающие переучиться в буквальном смысле стоят в очереди. С одной стороны, мотивируют сравнительно высокие зарплаты (которые просели с начала войны, но на общем фоне остаются рекордными). С другой, студенты (особенно мужчины) рассчитывают на бонус - возможность выезда из Украины или как минимум брони от мобилизации.

Станут ли айтишники выездными и смогут ли под видом компьютерщиков выезжать новички в этой сфере, разбиралась "Страна".

Выездные айтишники

Киевский айтишник Анатолий еще в марте выехал в более спокойную Винницкую область.

"Цены на жилье там вменяемые, можно было нормально жить и работать. Иностранный подрядчик от нас с начала войны не отказался, хоть и урезал зарплаты на 10%. Но свои 2 тысячи долларов я стабильно получал", - рассказывает нам Анатолий. Впрочем, в мае настроения работодателя резко поменялись.

"Руководитель проекта сказал, что вся команда готовится на выезд в Европу, ориентировочно пока в Польшу, а там видно будет. Всем помогут с жильем, будут компенсации, также возможна релокация семьи. Якобы ждем решения по отмене запрета на выезд от властей. До этого перемещаемся ближе к границе - во Львов. Кто не согласен на выезд, пойдет под сокращение. Пока, правда, никакого решения нет, сидим, ждем", - говорит Анатолий.

Слухи о схеме для айтишников по выезду за границу ходят самые разные. Начиная от системы длительного бронирования от мобилизации (по максимуму - на весь период военного времени) и заканчивая выездом под залоги и гарантии (как на короткие, так и на более продолжительные сроки).

То, что действительно обсуждается система бронирования айтишников, нам подтвердил Дмитрий Овчаренко. По его словам, уверенность, что специалистов не мобилизуют, могла бы немного успокоить заграничных заказчиков, которые начали разбегаться после вторжения России.

Об этом рассказывают и в Минцифры.

"Это большая проблема. Ведь если есть контракт и заказчик, который платит за большую команду IT-специалистов (и это могут быть сотни тысяч долларов в месяц), а потом из этой команды забирают нескольких ключевых людей, то работа может остановиться полностью. Мы это понимаем, поэтому планируем сделать механизм бронирования через программу "Дия", - сказал Александр Борняков. Он также добавил, что по стандартной процедуре бронирования в IT-компаниях прошли около тысячи специалистов. Но этого мало, так как в отрасли работают 280 тысяч человек.

Впрочем, в приоритете для иностранных подрядчиков не бронирование специалистов, а все же снятие запретов на выезд за границу.

Такие схемы также обсуждают. Механизм прорабатывают Минцифры, Минэкономики, Минобороны и Генштаб. Речь идет о коротких поездках (до 2-3 недель) под гарантии возврата. На такие поездки будут выдавать именные разрешения с указанием сроков, страны назначения и др. Под такие поездки можно будет привлекать определенные квоты сотрудников (до 10% от штата).

По слухам, в работе также варианты с более длительным выездом под денежные залоги. Якобы их активно продавливает лобби иностранных IT-компаний.

"На продавливание снятия запрета на выезд лоббисты бросили колоссальные ресурсы, так как именно человеческий капитал в IT-бизнесе ключевой, и нужно срочно эвакуировать людей из охваченной войной страны. Понятно, что априори все схемы по тем же гарантиям возврата под ответственность руководителей выглядят смешно. Так как топ-менеджмент многих фирм вообще не находится в Украине, тут только администраторы, HR-служба, хозяйственники", - говорит Кущ.

Он добавил, что "схемы для айтишников" окажут не лучший социальный эффект.

"Айтишники учились в политехнических вузах, проходили военные кафедры. И вдруг, по заявлениям Минцифры, оказались не в приоритете для мобилизации, так как, дескать, у них нет опыта. Но его нет и у многих остальных мобилизованных граждан, которые к тому же даже военную кафедру вуза не проходили, но отправляются на фронт. А из айтишников почему-то хотят сделать привилегированную касту. О коррупционных рисках таких схем я вообще не говорю", - отмечает Кущ.

Сворачивают заказы, увольняют людей

Бонусы для айтишников власти поясняют стратегической важностью отрасли. Которая в условиях войны остается одной из немногих работающих и исправно приносящих налоги сфер экономики.

По данным НБУ, за пять месяцев этого года IT-сектор обеспечил экспортные поступления на уровне 3,2 млрд долларов, что на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля IT составила рекордные 46% в общих объемах экспорта услуг, тогда как ранее она не превышала 37%. Власти говорят о планах увеличить вес IT в ВВП страны с 4% до 10% уже к 2024 году. Также на презентации программы по восстановлению Украины анонсированы "диджитал ленд-лиз", привлечение инвестиций в украинскую IT-сферу и пр.

То есть для IT в Украине включают зеленый свет, и это один из аргументов за снятие ограничений на выезд специалистов за границу.

Впрочем, как говорит Овчаренко, пока ситуация в отрасли не настолько радужная.

"Статистика хорошая, но на самом деле основной прирост был заложен еще до войны, в январе-феврале. После начала войны многие иностранные заказчики начали сокращать проекты. На самом деле основная волна сокращений только начинает проявляться, так как сработал определенный отложенный эффект. У нас до войны на иностранных проектах было задействовано 120 вакансий, затем их стало 60-70, а сейчас - 20-30. Некоторые компании вообще уходят и сокращают персонал. Таких 10-15%. Новые заказчики к нам не идут - их перехватывают компании из Румынии, Польши, Турции и др. Мы многие заказы буквально зубами выгрызали, а теперь они достаются туркам. Понятно, что IT - живая отрасль, и все можно восстановить. Но уже сейчас понятно, что может понадобиться несколько лет", - говорит Овчаренко. По итогам следующих кварталов этого года, по мнению Овчаренко, рекордов уже не будет. Нужно очень постараться, чтобы упасть не больше, чем на 10%.

При этом он рассказал, что активно выезжают в Европу специалисты-женщины, которые устраиваются на работу по специальности.

"Правда, тут нам НБУ "помог". Из-за заниженного курса специалисты теряют до 30% заработка, поэтому некоторые вместо того, чтобы работать как украинский ФОП и платить налоги, перерегистрируются в европейские юрисдикции, в частности, регистрируются предпринимателями в Португалии, где более выгодные условия", - отмечает Овчаренко.

Что касается Украины, то тут работа для айтишников все еще есть, хотя вакансий и не так много, как раньше. В частности, стало меньше предложений для junior-специалистов, говорит эксперт рынка труда Татьяна Пашкина. В целом интерес кадровиков к начинающим айтишникам упал втрое.

При этом зарплаты в среднем по отрасли упали на 10%, говорит Овчаренко. Впрочем, в среднем айтишники могут претендовать на 1,8-2,5 тысячи долларов в месяц и даже больше, что на фоне обвала зарплат многих украинцев на 30-50% выглядит просто суперзаманчивым предложением.

Желающих стать айтишниками вдесятеро больше, чем до войны

Не удивительно, что на курсах по IT сейчас настоящий ажиотаж.

"Курсы действительно пользуются повышенным спросом. Обучение может быть двух видов: платное или бесплатное. Последнее предоставляют крупные IT-компании при условии отработки у них какое-то время. Оба формата хорошо пошли на рынке", - добавил Овчаренко.

Отметим, что в июне Кабмин анонсировал программу стипендий по обучению IT. Бюджет 1,8 млрд гривен, чего хватит на обучение 60 тысяч украинцев. Пилотным проектом станут курсы IT Generation для желающих переучиться на компьютерщика из других профессиональных сфер. Курсы должны начать работать уже в августе, а через 2-3 месяца они уже выпустят первых специалистов. Но пока заявленное государством финансирование не выделяется, гранты будут раздавать международные доноры.

По данным EPAM, на программу IT Fundamentals for Ukrainian switchers подалось рекордное количество претендентов - 18 тысяч, что в десять раз больше, чем на курсы компании до войны. Более 70% студентов в возрасте от 18 до 44 лет, треть из Киева. Также много желающих учиться из Харькова и Львова. Первая профессия студентов - образование, ритейл, финансы и др. 37% опрошенных указали, что задуматься о смене профессии их заставила война, остальные отметили, что присматривались к IT и ранее.

Эксперты также рассказывают, что, помимо хорошей зарплаты и больших шансов на трудоустройство украинцев привлекает в IT возможность выезжать за границу. Об этом бонусе в неофициальных беседах сообщают потенциальным студентам на курсах.

Киевлянин Егор, который ранее работал финансовым менеджером, но с начала войны остался не у дел, а сейчас задумался о переобучении на IT, рассказал нам, что ему удалось пройти отбор на платные курсы.

"Раньше они стоили 250 долларов, сейчас 300. Сказали, что, кроме востребованной специальности, будет еще возможность выезжать за границу. Якобы уже вскоре должны снять ограничения для айтишников", - говорит Егор.