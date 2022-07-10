На воинском учете в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки не по месту жительства стоят более 3 миллионов человек.

Об этом в эфире телемарафона единых новостей заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

"Мобилизация - это дело каждого гражданина, оно должно осуществляться добровольно. Хочу сказать, что более 3 млн граждан сегодня состоят на учете в военкоматах не по месту их жительства. И это вопрос, который должен быть решен в ближайшее время, и в первую очередь это должно быть позицией самих граждан, которые должны стать на воинский учет", - сказал Монастырский.

На вопрос о правомерности выдачи полицией повесток, в частности, на блокпостах, министр ответил, что закон требует, что лицо должно находиться на соответствующем учете, и если ВСУ нуждаются в этом, то такой учет должен быть обеспечен.

Также он добавил, что сейчас все силы обороны и безопасности помогают ВСУ, и "любые подобные действия предпринимаются исключительно по просьбе ВСУ для того, чтобы помочь в вопросах мобилизации".

В то же время он напомнил, что никаких проблем для передвижения граждан между областями страны не должно быть.

Напомним, Генштаб подтвердил, что мужчины призывного возраста не могут покидать свой город без разрешения военкома.

При этом Владимир Зеленский уже поручил Генштабу отменить порядок выдачи разрешений на поездки военнообязанным. Президент заявил, что ограничивать конституционные права граждан во время военного положения может лишь правительство.

Ранее мы писали, что по развлекательным заведениям Обухова прошли рейды с выдачей повесток и мобилизацией в ВСУ.

Также "Страна" сообщала, что в МВД опровергли распоряжение вычислять выезжающих за границу по иностранным паспортам граждан Украины.