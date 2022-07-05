Генштаб Украины подтвердил вызвавшую скандал информацию о запрете покидать место проживания мужчинам призывного возраста без разрешения военкома.

Генштаб заявил, что норма Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", который действует с 1992 года, предусматривает, что в военное время запрещается выезд призывников, военнообязанных и резервистов с места жительства без разрешения руководителя соответствующего территориального центра комплектования и социальной поддержки.

"В целях упорядочения учета перемещенных лиц Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины разработан Порядок предоставления разрешения гражданам Украины, состоящим на военном учете в ТЦК и СП, на выезд за пределы места жительства (места пребывания) с момента объявления мобилизации и в военное время. Разрешение выдается от 30 суток в год в зависимости от категории субъекта", — говорится в сообщении.

Также в Генштабе заявили, что рассматривается дополнительное уточнение вопросов перемещения лиц, систематически пересекающих административные границы в связи со служебной или личной необходимостью.

В тоже время данная норма уже вызвала скандал и критику среди юристов и экспертов.

В частности, политэксперт Юрий Романенко говорит, что запрет мужчинам покидать свои города без разрешения военкомата приведет к тому, что "встанет весь бизнес".

Война в Украине продолжается уже 132-й день. Мы следим за главными новостями 5 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 131-го дня войны. Губернатор Сергей Гайдай сообщил, что в Луганской области идет оборона оставшихся территорий. В РФ заявляют о полном ее захвате. После отступления ВСУ из Луганской области возобновились разговоры о контрнаступлении под Херсоном. Тем временем глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что россияне хотят провести "референдум" на захваченных частях Херсонской и Запорожской областей 11 сентября.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.