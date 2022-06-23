Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности изменения схемы призыва в украинскую армию с переходом на израильскую модель.

Об этом он сказал 23 июня во время онлайн-выступления перед студентами и профессорами Израиля.

"С точки зрения защиты нашего государства и армии, а также количества военных, так уже не будет, и подход будет изменен и для студенчества и тому подобное", - сказал Зеленский.

Израильская модель подразумевает, что все будущие студенты сначала призываются в армию или проходят альтернативную службу, а уже потом получают образование. То есть в вуз можно идти учиться только после службы в армии.

Ранее "Страна" сообщала, что в Верховной Раде предлагают отменить призыв для родственников погибших на войне солдат ВСУ.

Война в Украине продолжается уже 120-й день. Мы следим за происходящим 23 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 119-го дня войны. Войска РФ приближались к Лисичанску. Город обстреливали "Гиацинты","Пионы", танки и авиация РФ. В РФ заявили, что на Новошахтинский мини-НПЗ в Ростовской области с беспилотника сбросили бомбу. Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что не видит на данный момент перспективы переговоров по Украине.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.