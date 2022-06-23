В четверг, 23 июня, идет уже 120-й день войны с Россией.

Продолжаются бои и обстрелы в Луганской, Донецкой и Харьковской области, а также на захваченном РФ юге - в Херсонской и Николаевской области. Обстреливают россияне украинские города и в других регионах.

Ниже хроника новостей за 23 июня. Материал обновляется.

23 июня

09:36 В Чугуевском районе Харьковской области из-за обстрела 7 раненых гражданских, в том числе - двое детей, сообщил губернатор Харьковской области Олег Синегубов.

На линии столкновения идут активные бои, на Харьковском направлении российские войска пытаются не допустить выход ВСУ в тыл российской группировке.

В районе Изюма противник пытается восстановить наступление в направлении Изюм-Барвенково и Изюм-Славянск, заявил он.

09:32 Спасатели потушили пожар на нефтебазе в Новомосковском районе, сообщил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

Пожар длился 108 часов.

Из-за удара по нефтебазе и пожара погибли трое, еще 14 - пострадали, 8 из них сейчас в больнице.

09:30 В захваченном Рубежном Луганской области от обстрелов загорелся элеватор.

Местные жители приходят к нему с мешками, чтобы набрать зерна, поскольку с продуктами в городе дефицит, пишут российские СМИ.

09:25 Россия захватила еще два населенных пункта на юг от Лисичанска - Лоскутовку и Рай-Александровку, сообщил губернатор Луганской области Сергей Гайдай, подтвердив информацию Генштаба.

В Лисичанске и Северодонецке ситуация "крайне тяжелая", заявил он.

Трасса Бахмут-Лисичанск уже не проездная.

При этом он заявил, что эвакуация и доставка гуманитарных грузов в Лисичанск продолжается, а войска "продолжают сдерживать россиян в Северодонецке и Сиротино", и "отбивают атаки на Золотое и Волчеяровку".

09:19 Украинцев ждет "сверхсложная зима", готовиться к холодам нужно "именно сейчас", а как мы переживем зиму - "зависит от каждого из нас", заявил глава Минрегиона Алексей Чернышов у себя в Facebook.

По его словам, этой зимой украинцам "прикрутят" отопление:

"Оптимальная температура в доме должна колебаться в пределах 18-20 градусов, но ни в коем случае не ниже 16 градусов", - сказал он.

Главная задача сейчас, по его словам - "обеспечить беспрерывность тепла".

Хотя в квартирах и станет холоднее, тарифы останутся на прежнем уровне, заявил он.

09:17 Украинский мэр Скадовска заявил, что вчера вечером был мощный прилет по территории морского порта.

По его данным, удар пришелся по приморской промзоне.

Скадовск Херсонской области оккупирован Россией. То есть, видимо, речь о прилете со стороны ВСУ.

09:00 Большая часть областей Украины в зоне воздушной тревоги - включая Киев.

08:55 Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что в настоящее время ВСУ конролируют около 45% территорий Донецкой области, где сейчас ведутся боевые действия.

"Соответственно, 55% - с полными разрушениями - находятся под контролем незаконных вооруженных формирований, я имею в виду под контролем оккупанта, включая полуразрушенные Мариуполь и Волноваху", - сказал Кириленко в комментарии "Радио Свобода".

По его словам, ситуация вдоль всей линии фронта очень сложная.

08:39 Британская разведка - о ситуации в районе Лисичанска:

- С 19 июня российские силы, скорее всего, продвинулись более чем на 5 км к южным подступам Лисичанска.

- Некоторые украинские части отошли, вероятно, чтобы не попасть в окружение.

- Улучшение показателей России в этом секторе, вероятно, является результатом недавнего усиления подразделения и сильной концентрации огня.

- Российские войска оказывают все большее давление на Лисичанско-Северодонецкий карман своим ползучим продвижением по окраинам застроенных территорий. Однако их усилия по достижению более глубокого окружения для захвата западной части Донецкой области остаются безуспешными.

08:38 Адвокат "осужденных" в Донецке к расстрелу британцев и марокканца, воевавших за ВСУ, заявила о подаче апелляции, а если ее не удовлетворят - то прошения о "помиловании".

Об этом Юлия Церковникова рассказала "БиБиСи".

"В настоящее время мы с коллегами в интересах своих подзащитных готовим полный текст апелляционной жалобы на приговор. Несомненно, в случае отказа в удовлетворении жалобы и вступления приговора в законную силу будет подано прошение о помиловании", - заявила адвокат.

Ранее российские СМИ сообщали, что для подачи апелляции у приговоренных есть месяц. А Пушилин на днях говорил, что на обжалование смертной казни есть еще "пара недель".

08:28 Главное из анализа истекших суток от "Института изучения войны".

- российские войска продолжали наступать южнее Лисичанска и, вероятно, в ближайшие дни дойдут до города, хотя вряд ли смогут быстро овладеть всем районом Северодонецк-Лисичанск.

- РФ продолжала наступать в направлении Славянска и добилась незначительных успехов.

- российские силы активизировали усилия по перекрытию украинских коммуникаций вдоль трассы Бахмут-Лисичанск.

- на юге противник сосредоточился на обороне. И, возможно, добился незначительных успехов в Николаевской области.

- российские власти продолжают меры по экономической интеграции оккупированных территорий.

08:20 Судя по интерактивной карте "Института изучения войны", окружение украинской группировки в Горском-Золотом неполное.

Открытым остается коридор между Врубовкой и Рай-Александровкой (обе захвачены), его ширина примерно пять километров.

Другой вопрос - есть ли там дороги и возможность прохода техники.

08:18 Кстати, о саммитах. Сегодня пройдет встреча глав государств БРИКС - Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР.

Эти страны не вводили санкций против РФ и наращивают с ней торговлю ликвидными российскими товарами - зерном и нефтью.

Ранее мы рассказывали о стратегии Путина, высказанной на Питерском экономическом форуме: привлекать к сотрудничеству страны третьего мира под лозунгом борьбы с "золотым миллиардом", создав с ними некий "единый фронт". В том числе и по отношению к войне в Украине.

08:08 В Белом доме сообщили, что на предстоящем саммите НАТО объявят о новом расположении войск Альянса в Европе.

Также там примут стратегию, в которой Россия будет указана как "наиболее серьезная и немедленная угроза".

Ранее анонсировалось, что в список угроз также включат и Китай. Об этом заявлял генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Правда, Пекин войдет в другой список - "угроз миру и стабильности".

Саммит Альянса в Мадриде пройдет 28-30 июня.

08:07 Россия будет оплачивать внешние долги в рублях. Соответствующий указ подписал Путин.

"В целях исполнения Российской Федерацией государственных долговых обязательств ... РФ вправе направить ... заявление об открытии на имя иностранного депозитария (без личного присутствия его представителя) счета типа "И", который ведется в рублях", - говорится в тексте указа.

То есть на имя держателей облигаций будут открываться счета, куда выплаты по госдолгу будут перечисляться в рублях.

Такие выплаты будут считаться "исполненными надлежащим образом" без учета мнения тех, кому эти выплаты предназначаются, следует из документа.

Выход указа связан со скорым истечением 30-дневного срока оплаты по долларовым евробондам. Россия еще в конце мая заявляла, что будет погашать их в рублях, поскольку США заблокировали эти операции в долларах.

Но западные инвесторы тогда давали понять, что в рублях оплату не примут и будут считать это дефолтом РФ.

08:06 Ночью было шесть ударов по Криворожскому району.

В городе Апостолово госпитализированы двое мирных жителей, сообщил губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко.

Били судя по всему из РСЗО - на месте нашли остатки кассетных боеприпасов.

08:05 ВСУ нанесли еще один удар по Змеиному.

По данным оперкомандования "Юг", зафиксировано попадание в зенитно-ракетный комплекс Панцирь-С1.

Это уже второй по счету с 20 июня, по данным украинской армии.

08:00 Сводка украинского Генштаба на утро 23 июня. Главное:

1. В Гомельской области Беларуси начались учения по мобилизации. Их проводят вместе с Россией. А в районе деревни Теткино Курской области противник усовершенствует оборонные позиции. Отметим, что губернатор региона не раз говорил о том, что Теткино обстреливается.

2. На изюмско-славянское направление противник перебросил ТОС - тяжелые огнеметные системы.

3. К югу от Лисичанска противник овладел Рай-Александровкой и Лоскутовкой. Об их потере в СМИ заявлялось еще вчера, теперь подтвердилось официально. Захват Рай-Александровки означает, как мы уже писали (https://t.me/stranaua/48167), замыкание кольца вокруг украинских войск в Горском и Золотом.

4. Само Золотое штурмуется. Также идет атака на Волчеяровку в южных предместьях Лисичанска (недалеко от трассы Лисичанск-Бахмут). Штурмуется и Сиротино - южный пригород Северодонецка.

5. Противник штурмует господствующие высоты в Берестовом, которое позволяет контролировать трассу из Лисичанска в Бахмут. В этот район перебросили новую батальонно-тактическую группу.

6. В Херсонской области ВСУ ждут штурма от Киселевки на Посад-Покровское - то есть, в сторону Николаева. Косвенное подтверждение тому, что Киселевка Украиной не контролируется, о чем позавчера заявлял Арестович.

7. В Черноморской акватории вблизи украинских границ - пять носителей "Калибров" с суммарным залпом в 40 ракет.