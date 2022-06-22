Министр-делегат по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон считает, что ускоренной процедуры по вступлению Украины в ЕС не будет.

Об этом он сказал в интервью радиостанции Europe 1.

"Завтра или послезавтра мы предоставим Украине статус кандидата на вступление в ЕС. Это будет начало долгого переговорного процесса с определёнными условиями… Никакой ускоренной процедуры не будет, никаких исключений", - заявил Бон.

Он напомнил, что для вступления в ЕС нужно выполнить ряд жестких требований.

Ранее мы писали, что Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС. О том, какие шаги необходимо выполнить Киеву для получения статута кандидата на членство в Евросоюз, мы писали в отдельном материале.

Также сообщалось, что Дания официально подтвердила поддержку статуса кандидата на вступление в Евросоюз для Украины.

Вместе с тем, мы писали, что 69% украинцев уверены во вступлении Украины в ЕС в ближайшие 5 лет.

Война в Украине продолжается уже 119-й день. Мы следим за происходящим 22 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 118-го дня войны. Противник захватил Тошковку в Луганской области. Украинские военные в Горском и Золотом к югу от Лисичанска - под угрозой окружения. В Харькове продолжились обстрелы, в результате погибли минимум пять человек и 11 получили ранения. Оперативное командование "Юг" сообщило о продвижении украинских войск в Херсонской области. В Кремле заявили, что кризис, вызванный вторжением РФ в Украину, затянется надолго.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.