"Этот процесс займёт время". Макрон заявил, что Украина не станет членом Евросоюза уже завтра
Украина не станет членом Евросоюза завтра, если ей предоставят статус кандидата. Этот процесс займёт время.
Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу TF1.
"Украина не станет членом Евросоюза уже завтра, этот процесс займёт время", - сказал французский лидер.
Он пояснил, что даже если Украине предоставят статус кандидата на вступление в ЕС, сам процесс вступления в Евросоюз не будет быстрым, для этого будут выставлены определенные условия и составлена дорожная карта, которую утвердит Еврокомиссия.
При этом французский президент дал объяснение, почему он поддерживает предоставление Украине статуса кандидата.
"Мы не имеем права сейчас... в такой сложный момент сказать украинцам: "Приходите позже". Так что мы должны подать им сигнал уже сейчас: да, мы готовы сейчас предоставить вам статус кандидата", – сказал он.
Ранее президент Франции заявлял, что путь Украины в ЕС займет "десятилетия".
Между тем Европейский экономический и социальный комитет (ЕЭСК) принял резолюцию в поддержку предоставления Украине статуса страны-кандидата на членство в ЕС.
А СМИ пишут, что Еврокомиссия в пятницу порекомендует дать Украине и Молдове статус кандидатов на вступление в Евросоюз.