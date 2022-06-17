Украина не станет членом Евросоюза завтра, если ей предоставят статус кандидата. Этот процесс займёт время.

Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу TF1.

"Украина не станет членом Евросоюза уже завтра, этот процесс займёт время", - сказал французский лидер.

Он пояснил, что даже если Украине предоставят статус кандидата на вступление в ЕС, сам процесс вступления в Евросоюз не будет быстрым, для этого будут выставлены определенные условия и составлена дорожная карта, которую утвердит Еврокомиссия.

При этом французский президент дал объяснение, почему он поддерживает предоставление Украине статуса кандидата.

"Мы не имеем права сейчас... в такой сложный момент сказать украинцам: "Приходите позже". Так что мы должны подать им сигнал уже сейчас: да, мы готовы сейчас предоставить вам статус кандидата", – сказал он.

Ранее президент Франции заявлял, что путь Украины в ЕС займет "десятилетия".

Между тем Европейский экономический и социальный комитет (ЕЭСК) принял резолюцию в поддержку предоставления Украине статуса страны-кандидата на членство в ЕС.

А СМИ пишут, что Еврокомиссия в пятницу порекомендует дать Украине и Молдове статус кандидатов на вступление в Евросоюз.