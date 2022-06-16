Европейский экономический и социальный комитет (ЕЭСК) принял резолюцию в поддержку предоставления Украине статуса страны-кандидата на членство в ЕС. Об этом сообщает "Укринформ".

"За" проголосовали 200 депутатов – почти все, кто принял участие в пленарном заседании комитета.

"ЕЭСК призывает Европейский совет предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС на встрече 23-24 июня 2022 года. Статус кандидата должен быть предоставлен Украине без ущерба для процесса вхождения стран Западных Балкан. ЕЭСК выступает за создание системы поэтапных интеграционных шагов на основе acquis communitaire (законодательства ЕС. – Ред.)", - говорится в утвержденной резолюции.

В документе содержатся конкретные рекомендации по созданию условий для адаптации украинских беженцев на трудовом рынке ЕС и обеспечении их доступа к соцуслугам, включая образование и медобслуживание.

Напомним, что Еврокомиссия склонялась к одобрению статуса кандидата в ЕС для Украины. Финальное решение Еврокомиссия должна вынести уже в пятницу, 17 июня, а потом на следующей недели его утвердят государства-члены ЕС.

Как писала "Страна", советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире "Фейгин Live" заявил, что "лучше бы дали оружие, чем кандидатство в ЕС. Мы бы сами разобрались и с кандидатством, и со всем остальным".

Тем временем война в Украине продолжается уже 113-й день. "Страна" следит за происходящим 16 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 112-го дня войны. В Луганской области россияне активно бомбили Лисичанск и наступали по всем направлениям. В Северодонецке продолжались бои в районе "Азота". Издание The Telegraph сообщило, что двое американцев, воевавших за Украину, были взяты в плен во время боев с российскими войсками. В США объявили о новом пакете военной помощи Украине на миллиард.

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