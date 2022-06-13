Лучше бы дали оружие, чем кандидатство в Евросоюз.

Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире "Фейгин Live".

"Лучше бы дали оружие, чем кандидатство в ЕС. Мы бы сами разобрались и с кандидатством, и со всем остальным", - сказал он.

По словам Арестовича, статус кандидата в ЕС ничего не изменит, в отличие от статуса члена Евросоюза.

"Турция сколько сидит в кандидатах? Мы можем стать вторым таким особым случаем", - считает Арестович.

Напомним, что Еврокомиссия склоняется к одобрению статуса кандидата в ЕС для Украины. Финальное решение Еврокомиссия должна вынести уже в пятницу, 17 июня, а потом на следующей недели его утвердят государства-члены ЕС.

Ранее мы писали, что замглавы Еврокомиссии заявил, что Украина должна вступить в ЕС не за десятилетия, а за годы.

Война в Украине продолжается уже 110-й день. "Страна" следит за происходящим 13 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 109-го дня войны. В Северодонецке разрушили еще один мост через Северский Донец. Губернатор Луганщины Гайдай считает, что россияне усилят попытки захватить город в ближайшие дни. Арестович заявил, что если Путин победит и Украина окажется в его сфере влияния, то объединенная украинско-российская армия (и плюс белорусская) сможет захватить всю Европу.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях вокруг Украины.