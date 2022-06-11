Ответ Европейского союза на заявку Украины о вступлении покажет, есть ли вообще будущее у европейского проекта.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на брифинге с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Сейчас, безусловно, решающее время не только для Украины, но и для Европейского союза и для всего европейского континента. Именно сейчас определяется, каким будет будущее объединенной Европы и будет ли это будущее вообще", - сказал он.

По его мнению, Россия намерена разрушить европейское единство и ослабить Европу. Именно она является главной мишенью, а война в Украине - это только первый этап российской агрессии.

"Именно поэтому позитивный ответ ЕС на украинскую заявку по членству может стать позитивным ответом на вопрос, есть ли вообще будущее у европейского проекта", - добавил Зеленский.

Он также добавил, что европейский проект не может быть завершен без Украины, поскольку именно она сейчас защищает Европу.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что у Украины нет альтернатив вступлению в Евросоюз. Обсуждения с Великобританией "оборонного союза" Зеленский альтернативой ЕС не считает.

Также мы писали, что Евросовет обсудит статус кандидата на вступление в ЕС для Украины на саммите 23-24 июня. В настоящее время идет процесс подготовки Еврокомиссией заключения о соответствии Украины критериям членства в ЕС.