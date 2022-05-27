Премьер-министр Британии Борис Джонсон предлагает Украине отказаться от членства в Евросоюзе и создать новую систему союзов. Базис такого объединения - недоверие к Брюсселю, а особенно к Германии по вопросу противодействия России.

Об этом сообщает итальянское издание Corriere della sera.

По данным газеты "Джонсон плетет свою паутину уже более месяца". Эту идею он озвучил Зеленскому в Киеве 9 апреля. Модель "Европейского содружества", которую продвигает Джонсон, включает Великобританию в качестве лидера и, помимо Украины, Польшу, Эстонию, Латвию и Литву. А также, возможно, Турцию "на более позднем этапе".

"Ухаживания Великобритании за Украиной становятся все более настойчивыми". Однако Киев пока не говорит ни "да", ни "нет".

С одной стороны украинская элита убедилась, что в Германии и Франции мало кто надеется на поражение Путина, поэтому идут проволочки с санкциями и поставками оружия. Сейчас Зеленский ждет европейского саммита 23 июня, где решат, признавать ли Украину кандидатом на вступление в ЕС. Однако не факт, что решение будет тем, на что надеется Киев - из-за протестов Албании и Северной Македонии, которые годами ждут статуса кандидата, пишет газета.

Поэтому есть вероятность, что лидеры стран ЕС могут ограничиться туманным заявлением о наличии у Киева "европейской перспективы" (так называемая "салоникская формула"). В этом случае Зеленский более серьезно отнесется к предложению Джонсона, сообщает издания.

Впрочем, не исключено, что слухи об этих переговорах запускают именно для того, чтобы оказать давление на европейских лидеров в преддверии июньского саммита, пишет Corriere della sera.

Также вероятно, что и сам британский проект не слишком жизнеспособен: у Лондона нет возможностей Европейского Союза для финансовой поддержки Украины. Также пока нет данных, что Польша или страны Балтии выступят с инициативой, которая может скомпрометировать их отношения с Брюсселем, сообщает издание.

Напомним, ранее сообщалось, что в Варшаве заявили о западных странах, блокирующих Украине членство в Евросоюзе.

Также "Страна" разбиралась, почему украинские власти усилили критику Запада за призывы к уступкам России.