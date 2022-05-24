Лидеры стран Евросоюза на саммите 30-31 мая не смогут согласовать принятие эмбарго на импорт российской нефти.

Об этом заявила во вторник председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в интервью газете "Политико".

"Я думаю, что это неподходящая тема для решения в Евросовете, потому что то, что мы обсуждаем, очень техническое. Мы говорим о странах, не имеющих выхода к морю, которые нуждаются в альтернативных поставках по трубопроводу.

Поэтому вы должны говорить об инвестициях в трубопроводы, чтобы увеличить поставки, и мы говорим о нефтеперерабатывающих заводах, которые необходимо обновить, а также об инвестициях и возобновляемых источниках энергии", - сказала она, отвечая на вопрос, смогут ли лидеры ЕС согласовать нефтяное эмбарго.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что Евросоюзу не выгодно прямо сейчас отказываться от российской нефти. По ее мнению, если Россия не сможет продать свою нефть в ЕС, она может перенаправить ее на мировой рынок и выручить там крупные суммы благодаря поднявшимся ценам. В таком случае, полный и немедленный отказ Евросоюза от закупок российской нефти может сыграть Москве на руку и принести большие деньги.

Кроме того, Bloomberg писал о том, что Евросоюз вряд ли одобрит запрет на российскую нефть на следующей неделе, поскольку Венгрия продолжает выступать против этой меры.