На судах в море находится около 62 млн баррелей российской нефти Urals, что является рекордным количеством. Трейдеры пытаются найти на нее покупателей, однако желающих нет.

Об этом со ссылкой на данные энергетической аналитической компании Vortexa пишет Reuters.

Агентство напомнило, что США другие страны запретили импорт российской нефти и нефтепродуктов из-за вторжения в Украину, а другие избегают покупки грузов, опасаясь будущих санкций.

По словам Vortexa, объем сырой нефти на воде в три раза превышает довоенный средний уровень, даже несмотря на то, что экспорт российской морской нефти в мае упал до 6,7 млн ​​баррелей в сутки (что примерно на 15% ниже февральских показателей).

"Общие цифры, свидетельствующие о том, что российский экспорт по-прежнему относительно силен, не отражают всей картины. Российская нефть в море продолжает накапливаться", - заявил эксперт из Хьюстона в области энергетики Клэй Сигл.

Агентство пишет, что большинство сырой нефти направляется в Азию, в основном в Индию и Китай.

Напомним, ранее Reuters сообщало, что Китай незаметно увеличивает закупки российской нефти по выгодным ценам.

Также мы писали, что доходы России от продажи нефти и нефтепродуктов в 2022 году выросли наполовину.

Вместе с тем, Евросоюз не сможет одобрить нефтяное эмбарго против России без согласия Венгрии.