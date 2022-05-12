По данным Международного энергетического агентства (МЭА), доходы России от нефти выросли в 2022 году на 50%.

Рост произошел несмотря на то, что торговые ограничения после вторжения в Украину вынудили многих нефтепереработчиков отказаться от ее поставок.

Об этом передает Bloomberg.

В 2022 году Москва ежемесячно зарабатывала около 20 миллиардов долларов от совокупных продаж нефти и нефтепродуктов (около 8 миллионов баррелей в день).

Сейчас российские поставки нефти продолжаются несмотря на то, что Европейский Союз приближается к запрету на ее импорт, а международные нефтяные компании, такие как Shell и TotalEnergies SE, обязуются прекратить закупки у РФ. Азия остается заинтересованным покупателем, а Китай и Индия забирают нефть, которая больше не нужна Европе.

Наряду с этим сокращение потоков российских нефтепродуктов - дизельного топлива, мазута и нафты - усугубило напряженность на мировых рынках. Запасы сокращались семь кварталов подряд, при этом запасы так называемых средних дистиллятов сейчас самые низкие с 2008 года.

По данным МЭА, в апреле ЕС оставался крупнейшим рынком для российского экспорта, на него приходилось 43% экспорта страны.

Тем не менее, есть признаки того, что устойчивость России начинает ослабевать.

По оценкам агентства, в прошлом месяце поставки сократились на 1 млн баррелей в день, а во второй половине года эти потери могут утроиться. Санкции ЕС против российских государственных предприятий, включая "Роснефть", вступят в силу 15 мая, и блок движется к полному запрету поставок.

"В случае согласования новое эмбарго ускорит переориентацию торговых потоков, которая уже происходит, и заставит российские нефтяные компании закрывать больше скважин", - говорится в сообщении МЭА.

Ранее "Страна" сообщала, что в ЕС определились с уступками ради эмбарго на нефть из РФ.

Также мы писали, что в последние недели Россия увеличила поставки нефти с помощью серых схем ключевым клиентам, бросив вызов своему статусу изгоя на мировых энергетических рынках.