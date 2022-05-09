Европейским странам могут предложить некоторые уступки для того, чтобы согласовать шестой пакет санкций против России и ввести постепенное эмбарго на российские энергоносители. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

1. Венгрии, Словакии и Чехии дадут дополнительное время на отказ от российской нефти. Им пообещают субсидии на перестройку трубопроводов, заводов и другой инфраструктуры.



2. Греция, Кипр и Мальта возражали против запрета на перевозку российской нефти европейскими танкерами. От этого откажутся, но европейским финансовым компаниям все равно запретят страховать и финансировать перевозки российских энергоносителей.



3. Кипр против запрета на сделки с недвижимостью для россиян, не имеющих вида на жительство или гражданства стран Европейского экономического пространства. Что с этим делать, пока не решили.



Сегодня Германия сообщила, что Евросоюз продвинулся в согласовании очередного пакета ограничений против России за вторжение в Украину. В нем должно быть постепенное нефтяное эмбарго, отключение “Сбербанка” от SWIFT и расширенный санкционный список.

Ранее мы писали, что Евросоюз хотел до 9 мая объявить о шестом пакете санкций против РФ, однако этого не получилось сделать из-за того, что не было полной договоренности сторон. Пакет санкций предполагал нефтяное эмбарго, страны планировали отказаться от поставок нефти в течение 6-8 месяцев.

Однако Венгрия и Словакия были несогласны с таким планом. Венгрия грозилась наложить вето на соглашение, Болгария также грозилась не поддержать санкции. Кроме того, исключить страну из списка на введение эмбарго также просила Чехия.